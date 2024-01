Basilicata: arrestata una persona per furto aggravato! Ecco cosa è successo

Nel pomeriggio di Martedì scorso i Carabinieri della Compagnia di Lagonegro hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di furto aggravato, un cittadino georgiano di 35 anni.

L’uomo, regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora, è stato sorpreso dai dipendenti di un supermercato della cittadina lagonegrese mentre prelevava alcune bottiglie da uno scaffale per nasconderle all’interno di un borsone per poi darsi alla fuga a piedi.

Immediatamente il titolare dell’esercizio commerciale si è rivolto al numero unico di emergenza 112.

Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Lagonegro, in servizio perlustrativo nelle vicinanze, si è subito portata sul posto notando l’uomo scappare a piedi e riuscendo a bloccarlo dopo un breve inseguimento.

Nel corso della perquisizione il 35enne è stato trovato in possesso di ben sei bottiglie di superalcolici del valore complessivo di 200 €uro circa, per cui è stato tratto in arresto per furto aggravato e trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia di Lagonegro a disposizione della locale Procura della Repubblica.

A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto da parte dell’Ufficio GIP del Tribunale di Lagonegro, il Giudice ha disposto nei confronti del 35enne la misura cautelare del divieto di dimora nell’intera provincia di Potenza.

Si rappresenta che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari per cui vige il principio di presunzione di innocenza dell’indagato fino a condanna definitiva.

Prosegue attenta e costante, in un territorio vasto ed eterogeneo, l’azione di vigilanza e controllo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza finalizzata a prevenire e contrastare, attraverso le pattuglie che perlustrano l’intera provincia senza soluzione di continuità, ogni forma di illegalità, specie quella di tipo predatorio.