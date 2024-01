Basilicata, Angelina a Sanremo ricorderà il padre Pino Mango con quello che sarà probabilmente uno degli omaggi più emozionanti! In bocca al lupo

Angelina Mango, al prossimo Festival di Sanremo, renderà omaggio al padre Pino Mango, nella serata delle cover, portando sul palco con La rondine.

Originaria di Lagonegro, come riporta Fanpage: “Amadeus, infatti, ha annunciato in diretta a Viva Rai2, da Fiorello, tutte le 30 cover che compongono la serata del venerdì, svelando anche quella che sarà probabilmente uno degli omaggi più emozionanti.

Non è la prima volta che Angelina canta una canzone del padre – scomparso l’8 dicembre 2014 mentre teneva un concerto a Policoro, da sempre considerato la sua vera ispirazione, come ha spesso ribadito: ‘Credo di averlo avuto in casa un modello da seguire, non tanto per i risultati ma per la gestione – disse durante il daytime di Amici -. Ho visto fino all’ultimo momento che mio padre non aveva cambiato la motivazione per cui salire sul palco: il motivo, la passione, l’esigenza di fare musica.

Anche a 60 anni era sempre la stessa cosa che lo smuoveva e secondo me quello è un modello di successo. E soprattutto la gratitudine nei confronti del pubblico'”.