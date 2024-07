Basilicata: ancora un bruttissimo incidente! Vigili del Fuoco, elisoccorso, ambulanza e Carabinieri sul posto

Incidente stradale questo pomeriggio in una strada provinciale nel comune di Trecchina.

Come riporta rainews: “Coinvolte una moto e un camion.

L’uomo alla guida della motocicletta è rimasto schiacciato sotto il mezzo pesante ed ha riportato gravi ferite a entrambe le gambe.

È stato trasportato dal 118 in elicottero all’ospedale di Potenza in codice rosso. Ora è in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti anche Vigili del fuoco e Carabinieri, con il supporto della Polizia locale di Trecchina”.