Basilicata: ancora boom di ascolti su Rai1 per la fiction “Per Elisa – Il caso Claps”. I dettagli

Ieri sera si è conclusa la miniserie Per Elisa-Il caso Claps di Marco Pontecorvo.

Serie di successo (3 puntate, per due episodi a serata), che è sempre riuscita a essere leader del prime time, nei Martedì in cui è andata in onda su Rai1.

Segno che il “caso Claps” è ancora aperto per gli italiani.

Tante sono le verità ancora non svelate, infatti, legate alla scomparsa 30 anni fa della ragazza di Potenza.

Vediamo lo share di ieri pubblicato da superguidatv:

“Rai 1: Per Elisa – Il caso Claps, la serie tv dedicata all’omicidio di Elisa Claps ha tenuto col fiato sospeso 2.970.000 spettatori. Share del 16.4%.

Rai 2: Boomerissima, la seconda puntata dello show condotto da Alessia Marcuzzi ha fatto compagnia a 802.000 spettatori (share al 4.7%).

Rai 3: Avanti popolo, il nuovo programma di Nunzia De Girolamo ha incuriosito 312.000 spettatori. Share 1.8%.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il nuovo programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer ha informato 676.000 spettatori. Share 4.5%.

Canale 5: Milan-Paris Saint Germain, la partita di Champions League 2023-2024 ha incollato alla tv 5.253.000 spettatori. Share del 25%.

Italia 1: Le Iene, la nuova edizione del programma condotto quest’anno da Veronica Gentili ha attirato l’attenzione di 1.230.000 spettatori pari al 8.4% di share.

La7: Di Martedì, il talk settimanale dedicato alla politica e all’attualità condotto da Giovanni Floris ha informato 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di auditel.

Tv8: Pechino Express 10 – La via della seta, l’ultima edizione del reality game presentato da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio ha incuriosito 0.000.000 spettatori. Share dello 0.00%.

Nove: The Peacemaker, il film diretto da Mimi Leder, con George Clooney e Nicole Kidman ha appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ecco la trama della puntata di ieri raccontata da style.corriere:

“Sono passati anni dalla scomparsa di Elisa (Ludovica Ciaschetti).

La vita sembra aver ricominciato a scorrere, ma per Filomena (Anna Ferruzzo), Antonio (Vincenzo Ferrera), Gildo (Gianmarco Saurino) e Luciano (Giacomo Giorgio) Claps la ferita è aperta. Come dice Filomena, non hanno neanche un luogo dove portare un fiore per Elisa.

Danilo Restivo (Giulio Della Monica) si è trasferito a Bournemouth, sulla costa meridionale dell’Inghilterra.

Si è sposato con Fiamma (Francesca Antonelli).

Il 12 novembre del 2002 la loro vicina di casa, Heather Barnett (Katie McGovern), viene trovata morta in casa dai figli, orribilmente mutilata.

La polizia inglese apre un’indagine.

Gildo, appresa la notizia e scoperto che Danilo era vicino di casa della vittima, parte immediatamente per l’Inghilterra.

È convinto che anche questo assassinio sia opera di Danilo Restivo.

È passato ancora del tempo, ma – nonostante la quantità di indizi – la polizia inglese non riesce a incastrare Danilo. Il 17 marzo del 2010 viene rinvenuto un corpo nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza.

È quello di Elisa Claps, rimasto incredibilmente per 17 lunghi anni in quel luogo dove pure nel corso degli anni erano stati fatti lavori e sopralluoghi.

L’esame sui resti di Elisa, oltre ai mille indizi e alle modalità operative dell’assassino, rappresentano la svolta.

Danilo Restivo viene condannato.

A Potenza, in una grande piazza della città, si svolgono i funerali di Elisa.

A così tanti anni dalla sua scomparsa, la famiglia Claps ha finalmente un luogo dove portare un fiore ad Elisa”.a

