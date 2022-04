Basilicata: al via il corso di lingua Russo e Ucraino per poter aiutare chi fugge dalla guerra. Ecco i dettagli

L’ Istituto Universitario Scuola Superiore per Mediatori Linguistici della Basilicata ha attivato un corso di lingua Russo e Ucraino per l’acquisizione delle competenze linguistiche di base nelle due lingue slave.

Il corso, tre incontri settimanali fruibile online sulla piattaforma Zoom, nasce per rispondere alle diverse richieste giunte alla SSML della Basilicata da parte di Enti pubblici, Istituti scolastici, Associazioni, insegnanti e singoli cittadini, per poter iniziare un’azione mirata – dal punto di vista linguistico – all’accoglienza di profughi e rifugiati giunti in Italia e nella nostra regione dagli scenari di guerra in corso.

Un’azione concreta, messa in campo dallo stesso Istituto Universitario, abbattendo in maniera significativa la quota di iscrizione, in modo da consentire al maggior numero di persone di poterne fruire e acquisire i rudimenti linguistici adeguati all’approccio inclusivo, necessario e vitale in questo momento storico.

A questo corso, rivolto ai madrelingua italiana, è stato associato una speculare attività formativa -totalmente gratuita- di lingua italiana L2, riservata agli ospiti ucraini che ne faranno richiesta.

Un percorso di inclusione linguistica all’interno della nostra offerta didattica, con l’iniziativa che oggi si attiva, solidalmente collegata a quella messa in campo a Settembre, quando lo stesso Istituto Universitario si rese disponibile, dalla prima ora, ad accogliere e ospitare –gratuitamente– gli studenti afghani, ospitati nella nostra Regione, consentendo loro di proseguire gli studi che hanno dovuto interrompere per le ragioni e le condizioni che si sono create nel loro paese di origine.

Siamo convinti che solo attraverso la conoscenza ed il rispetto reciproco si possono costruire una convivenza armoniosa ed un futuro di pace, in modo da abbattere i muri della diffidenza e costruire i ponti dell’accoglienza e dell’inclusione.a

