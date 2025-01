Basilicata: aggredisce la moglie e tenta di ucciderla! Questo l’intervento dei Carabinieri

La tutela delle fasce deboli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza continua ad essere un obiettivo prioritario nell’intensa opera di prevenzione e di repressione dei reati.

Questa volta è la comunità di Avigliano ad essere teatro, suo malgrado, di un episodio di violenza tra le mura domestiche.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della locale Stazione, a seguito di richiesta pervenuta al 112 da parte di una donna di origini straniere, sono tempestivamente intervenuti ponendo fine ad un triste episodio di maltrattamenti in famiglia culminato in un atto di deplorevole violenza.

Per quanto riferito dalla donna alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Potenza, il cognato, per futili motivi ed in preda ad ebbrezza alcolica, aveva poco prima aggredito fisicamente la moglie, sorella della richiedente, scaraventandola a terra e colpendole la testa, tentando finanche di strangolarla.

Nel corso dell’aggressione le urla della donna erano state udite dalla sorella, presente nella stessa abitazione, che aveva subito composto il Numero Unico di Emergenza 112 dando l’allarme e richiedendo l’intervento dei Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Avigliano, prontamente giunti presso l’abitazione della coppia, hanno trovato la donna riversa sul letto con addosso i chiari segni dell’aggressione subita e l’uomo, un 66enne del posto, in un’altra stanza ancora in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Affidata la vittima alle cure dei sanitari del 118, i militari dell’Arma hanno ricostruito l’intera vicenda, traendo quindi in arresto l’uomo per maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio ed associandolo, al termine delle formalità di rito, presso la Casa Circondariale di Potenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria potentina.

L’Ufficio GIP del Tribunale di Potenza ha poi convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere del 66enne per il quale, si precisa, vige la presunzione d’innocenza fino ad eventuale emissione di sentenza definitiva di condanna.

Ai cittadini si rinnova la raccomandazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza di ricorrere, sin dai primi segnali di pericolo o timore, al Numero Unico di Emergenza 112 o ai presidi dell’Arma sul territorio e di farlo nella certezza di essere sempre ricevuti e ascoltati da militari adeguatamente formati e in grado di offrire un aiuto concreto.