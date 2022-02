Basilicata: addio alla Vicesindaca Giusy, scomparsa troppo presto. Questo il ricordo

Grave lutto nella comunità di Picerno (PZ).

E’ scomparsa troppo presto la Vicesindaco Giusy Marsico.

Tantissimi i messaggi di cordoglio dal mondo della politica lucana, a partire da Raffaele La Regina, Segretario del PD di Basilicata:

“La scomparsa della Vice Sindaca di Picerno Giusy Marsico ci lascia senza parole.

Ci stringiamo a suo marito, ai figli, alla comunità di Picerno che perde un punto di riferimento.

Un abbraccio forte al sindaco Giovanni Lettieri, a tutta l’amministrazione e ai compagni e le compagne del PSI.

Chi ha compagni non muore mai.

Ciao Giusy”.

Il cordoglio giunge anche da Carmine Ferrone, Assessore e consigliere provinciale:

“Profondo dolore e sgomento per la perdita improvvisa della collega amministratrice Giusy Marsico, Vicesindaca di Picerno.

Mi unisco al dolore che ha colpito la famiglia tutta e la comunità di Picerno.

Un abbraccio a tutta l’Amministrazione”.

Vicina alla famiglia anche l’AZ Picerno:

“Il Presidente Donato Curcio, il Direttore Generale Vincenzo Greco, la Società e i collaboratori, la squadra, si stringono attorno al dolore dei familiari di Giusy Marsico, vice sindaco di Picerno, venuta a mancare oggi prematuramente.

È un giorno di grande tristezza per l’intera comunità di Picerno e per tutti coloro avevano avuto modo di conoscere Giusy, una Donna straordinaria, che ha combattuto come una guerriera fino alla fine.

Riposa in pace”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa triste perdita.

