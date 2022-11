Basilicata: addio a Barbara, consigliera Comunale. Lascia prematuramente marito e figli

Un velo di tristezza abbraccia la comunità di Chiaromonte (PZ).

Come fa sapere la Sindaca Valentina Viola:

“Oggi è un giorno infinitamente triste per il Comune di Chiaromonte.

Ieri pomeriggio è prematuramente scomparsa la consigliera Comunale Barbara Viceconte che è stata al nostro fianco per nove anni e ha sempre lavorato incessantemente per raccogliere le istanze della Contrada di Pietrapica e di tutto il territorio comunale, spinta dalla sua particolare attenzione per il bene comune e senso del dovere.

Siamo attoniti, sconvolti e increduli ma consapevoli che siamo stati fortunati a percorrere un tratto della vita con lei e soprattutto orgogliosi di averla avuta come compagna di viaggio in questa splendida avventura amministrativa a servizio della Comunità.

L’amministrazione comunale si stringe al dolore che ha colpito la famiglia tutta, la madre, il fratello e le sorelle, il caro marito Enzo e i Figli Antonio, Giuseppe e Jennifer, la suocera e i cognati e nipoti tutti.

Noi saremo sempre con lei e con chi resta e lei continuerà a essere sempre con noi!!!!”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa prematura perdita.a

