Basentana: proseguono i lavori su questi viadotti. Ecco il divieto

Lungo la strada statale 407 “Basentana” prosegue l’intervento, in corso di esecuzione, relativo al rifacimento dei giunti di dilatazione di alcuni viadotti, per un valore complessivo di circa 1 milione di euro.

Nel dettaglio, per l’avanzamento delle attività, fino al prossimo 15 ottobre, sono attivi restringimenti della carreggiata in direzione di Potenza, in tratti saltuari compresi tra il km 20,000 (viadotto ‘Moliano’) ed il km 29,600 (viadotto ‘Ruderi’), tra le province di Potenza e Matera.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.

