Grave incidente ieri sulla Basentana, all’altezza dello svincolo di Salandra (MT).

Un’auto si è scontrata con un mezzo pesante.

Purtroppo, per via dell’impatto, una persona è rimasta ferita in modo grave tanto che si è rivelato necessario l’intervento dell’eliambulanza.

L’uomo in questione è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Potenza.

Sul posto anche l’ambulanza del 118 e Polizia stradale.a

MATERANEWS.NET

