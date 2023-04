Bardi: “Il 10 Aprile ricordiamo chi da sempre e ogni giorno è accanto gli italiani con coraggio, spirito di servizio e sacrificio. Auguri alla Polizia di Stato”!

“Festeggiamo oggi 171 anni al vostro servizio.

Oltre un secolo e mezzo di storia caratterizzato da passione e dedizione.

Auguri alle nostre donne e ai nostri uomini!”.

Così scrive la Polizia di Stato in occasione del 171° anniversario della sua fondazione.

Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi commenta:

“Auguri alla Polizia di Stato.

Il 10 Aprile di ogni anno ricordiamo chi da sempre e ogni giorno è accanto gli italiani con coraggio, spirito di servizio e sacrificio.

Buona Pasquetta soprattutto a chi in questo giorno di festa è in servizio per tutelare la nostra sicurezza”a

