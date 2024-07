Atteso a Matera il giovane vincitore del Premio letterario Energheia Portogallo 2024. I dettagli

È lo scrittore portoghese di 28 anni Bernardo Fortuna ad aggiudicarsi l’edizione 2024 del Premio Energheia Portogallo per racconti brevi, con “A ilha”(L’isola).

Il Bando di concorso nel Paese Lusitano, ha visto il coinvolgimento del giornalista Carlo Giacobbe, che ha coordinato la promozione e la selezione dei testi pervenuti, oltre all’Ambasciata del Portogallo e dell’Università di Lisbona.

Il testo selezionato dal comitato di lettori portoghese, narra di un equipaggio di marinai alla deriva in mare che in questa situazione, per sopravvivere, impara a desiderare solo l’essenziale.

Ma il desiderio e la speranza sostengono gli uomini solo fino a un certo punto. Stremati approdano su di un’isola e qui, i marinai ritrovano la forza di vivere dalla sua bellezza.

Eppure, sotto il verde rigoglioso, si nasconde qualcosa, una forza oscura, forse una legge ineludibile, che troverà la sua strada.

Bernardo Fortuna è nato nelle zone rurali del Portogallo nel 1996, e lì ha vissuto fino all’età di 18 anni.

Successivamente si è trasferito per lavoro a Lisbona, Bruxelles, ha studiato a Roma e viaggiato per il Continente asiatico.

Sebbene la letteratura fosse una presenza indelebile fin dai primi tempi, ha deciso di studiare e lavorare nel campo dell’Economia, volendo preservare la scrittura da pressioni esterne.

Le sue creazioni sono caratterizzate da un’ampia gamma di stili, dal drammatico al giocoso, affrontando temi come l’amore, la solitudine, l’identità e l’esistenzialismo.

Solo di recente ha iniziato a pubblicare su riviste letterarie ed ottenuto, nel 2022, una borsa di studio in campo letterario dalla Fundação Lapa do Lobo per proseguire la scrittura di un romanzo.

Nel 2023 ha debuttato come scrittore teatrale con “Felizmente Sãozinha” (Fortunatamente Sãozinha) – una commedia malinconica sull’età d’oro della radio – diretta da Manuel Tur.

Nello stesso anno è stato pubblicato il suo primo romanzo, “O Grande Ato”, che è ormai prossimo alla seconda edizione.

Attualmente vive nella città di Covilhã.

Ricordiamo che il vincitore sarà ospite dell’associazione per ricevere il Premio letterario Energheia Portogallo 2024 il prossimo 14 settembre nei Giardini del Museo “D. Ridola”, con la presenza di rappresentanti dell’Ambasciata del Portogallo in Italia e sempre a Matera frequenterà il Corso Internazionale di scrittura creativa dal 9 al 14 settembre.