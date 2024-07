Pisticci, lavori Basentana: disagi e rischi per gli automobilisti. Ecco cosa sta succedendo

Problemi per i lavori sulla Basentana.

L’amministrazione del Comune di Pisticci rende noto:

“Su richiesta del Prefetto di Matera, il giorno 1 luglio è stato eseguito un sopralluogo da parte dell’Amministrazione comunale, unitamente all’ANAS e ai rappresentanti della ditta che esegue i lavori, per chiedere di dare esecuzione alla messa in sicurezza dei cantieri prima dell’installazione degli spartitraffico.

Preso atto che tali richieste sono state disattese e che in questo periodo estivo si registra un consistente aumento del traffico, con conseguenti disagi alla circolazione e rischi per gli automobilisti, l’Amministrazione comunale ha deciso di inoltrare una diffida all’ANAS, al direttore dei lavori e al responsabile della sicurezza dei cantieri, richiedendo la rimozione degli spartitraffico già installati e di non procedere all’installazione di altri spartitraffico fino al completamento della messa in sicurezza dei cantieri”.