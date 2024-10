“Assicurare la riapertura dei due CRAS di Matera e di Policoro”. Questa la situazione

“La protezione della fauna selvatica è un obiettivo della nostra regione che richiede necessariamente la riapertura, nella Provincia di Matera, dei CRAS( Centri di Recupero degli Animali Selvatici) che risultano chiusi da tempo ed hanno il compito precipuo di curare e recuperare gli animali trovati feriti, per poi restituirli alla libertà.

Un compito che non può essere disatteso a causa dei rimpalli di competenze tra gli enti territoriali (Regione e Provincia) o, peggio ancora, dell’esiguità dei finanziamenti messi in campo dalla Regione”.

E’ quanto afferma, in una nota, il Capogruppo in Regione di Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello che aggiunge:

“I CRAS ricoprono un ruolo fondamentale nella tutela del patrimonio faunistico della Basilicata perché concretamente incaricati del soccorso e della cura degli animali selvatici, soprattutto rapaci, che versano in condizioni di difficoltà in virtù delle cause più disparate, dagli incidenti stradali al contatto con sostanze velenose, senza dimenticare, nel caso dei volatili, il contatto con i cavi dell’alta tensione o con le vetrate dei palazzi.

Compiti dunque di prima assistenza dell’animale ferito, cui segue un percorso di recupero finalizzato ad liberare nuovamente l’animale in natura cui si aggiungono ulteriori funzioni quali l’attività di ricerca finalizzata alla comprensione delle cause degli incidenti di cui sono vittime gli animali e soprattutto quella di sensibilizzazione e di educazione alla tutela della biodiversità lucana, che i CRAS possono svolgere attraverso incontri e visite guidate in collaborazione con scuole e associazioni.

La Regione se da un lato disciplina con legge le funzioni e i compiti dei CRAS ma dall’altro non mette le risorse adeguate al loro funzionamento ottimale o, come avviene nella Provincia di Matera, fa sì che restino chiusi, perde credibilità e, per uscire dall’angolo, chiediamo all’Assessore Mongiello di prevedere, in occasione dell’imminente assestamento di bilancio, un congruo finanziamento in grado di assicurare la riapertura dei due CRAS di Matera e di Policoro“.