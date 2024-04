Asm di Matera: “nuova gestione del bar nell’Ospedale Madonna delle Grazie” a partire da questa data. I dettagli

Dopo circa due anni è stata affidata la gestione del bar nell’Ospedale “Madonna delle Grazie” della Città dei Sassi.

Così annuncia e spiega l’ASM di Matera:

“A stabilirlo la determina n. 922 del 17 aprile che specifica l’affidamento all’impresa Ristoservice SRLs, per la durata di cinque anni, con annessa vendita di generi appartenenti al settore non alimentare ed eventuale rivendita di giornali e riviste.

L’Azienda rende noto che l’affidamento potrà essere esteso sino ad ulteriori quattro anni in concessione.

Il servizio si era interrotto a luglio 2022 durante la precedente gestione aziendale.

Dunque, oggi, il Commissario Straordinario dell’ASM esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto, dal momento che, sin dall’insediamento in ASM, si è preoccupato anche di garantire un servizio base agli utenti e a tutto il personale sanitario e non.

L’avvio della nuova gestione del bar è previsto entro la fine del mese di giugno, a conclusione dei lavori di ristrutturazione”.