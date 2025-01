Asm di Matera: “il piano assunzioni 2025 prevede non solo medici ma anche 270 nuove figure professionali”. I dettagli

“Quella attuata dall’assessore regionale della Basilicata alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico e del Direttore Generale Asm, Maurizio Friolo, per l’Ugl Matera è una scelta forte e chiara.

Un segnale di stima e di vicinanza ai cittadini materani, ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, ai tecnici e agli amministrativi.

Una scelta che comporterà un incremento notevole dell’attuale forza lavoro.

Ma soprattutto una scelta che intende contribuire ad accrescere i servizi che i cittadini della Basilicata meritano, insieme con la serenità degli operatori”.

Lo dichiara il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano in riferimento ai Concorsi ASM Matera che prevedono assunzioni per centinaia di posti di lavoro.

Riferisce Giordano:

“Nel 2024, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) si è trovata ad affrontare una fase cruciale per il superamento delle significative carenze di personale accumulate negli ultimi anni, accentuate dalla pandemia e da un decennio di blocchi delle assunzioni e misure di razionalizzazione.

Più volte e per anni abbiamo sensibilizzato la governance lucana a agire ma in anni, nulla si è fatto.

Oggi l’Ugl Matera è orgogliosa di dire che grazie a Latronico e Friolo le cose finalmente cambiano: l’ASM, consapevole delle sfide poste dalla demografia in declino e dall’aumento della popolazione anziana, ha pianificato una serie di concorsi pubblici volti a potenziare il proprio organico, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria sul territorio.

Il recente bando di concorso per l’assunzione di 29 dirigenti medici a tempo indeterminato rappresenta un passo concreto verso il potenziamento degli organici e il miglioramento delle performance dei presidi ospedalieri di Matera, Policoro e di tutto il territorio.

Questo concorso, parte integrante del Piano assunzioni 2025, prevede:

posti per medici specialisti in numerose discipline (Oncologia, Psichiatria, Geriatria, Nefrologia, Chirurgia e molte altre);

Un investimento sul capitale umano per rafforzare la sanità ospedaliera e territoriale;

L’obiettivo di attrarre giovani professionisti e creare un sistema sanitario moderno, efficace e di prossimità.

Grazie al lavoro sinergico con la Regione Basilicata e ai fondi del PNRR, si sta delineando una profonda trasformazione della sanità lucana, capace di rispondere alle esigenze della comunità e di puntare all’eccellenza. Per garantire servizi più accessibili e di qualità inoltre, il piano assunzioni 2025 prevede non solo medici ma anche 270 nuove figure professionali, tra cui:

infermieri,

ostetriche,

fisioterapisti,

OSS,

amministrativi.

Approvati i piani aziendali delle strutture sanitarie.

Nell’insieme valgono 850 posti di lavoro tra camici bianchi e personale amministrativo.

A questo dato si aggiunge una platea di 650 lavoratori grazie ai fondi del Pnrr.

È per l’Ugl Matera una scelta forte e chiara, un segnale di stima e di vicinanza soprattutto che intende contribuire ad accrescere i servizi che i cittadini del materano meritano, insieme con la serenità degli operatori già esistenti in organico.

Varato grazie a Latronico, il più grande investimento sul personale della sanità pubblica in Regione Basilicata degli ultimi venti anni: una vera e propria boccata d’ossigeno che non ha precedenti: il 2025 sarà l’anno di una sanità lucana che potrà contare su più medici e più infermieri, con riflessi positivi sulla qualità e sulla tempistica dell’offerta.

La storica carenza di camici bianchi, ma anche di personale amministrativo, è una sfida che la regione Basilicata sta affrontando con grande impegno e determinazione. Il governo regionale ha focalizzato l’attenzione sul rilancio della sanità affrontando in prima battuta il tema dell’insufficienza degli organici approvando i piani aziendali di Asm, Asp, Aor San Carlo di Potenza e Irccs Crob di Rionero che, nell’insieme, valgono 850 unità lavorative tra medici, paramedici e amministrativi.

I risultati di questa ottima programmazione, tangibili già da quest’anno e le aziende sanitarie sono al lavoro per redigere i relativi bandi, così come ha già ottimamente fatto dal D.G. Asm Friolo che ha pubblicato un avviso di reclutamento del personale medico e sanitario.

E l’azione di “rinforzo” dell’organico sanitario non si ferma qui. Grazie alla sponda dei fondi del Pnrr la Regione Basilicata conta di incrementare la platea di lavoratori del settore: 650 unità aggiuntive destinate alla medicina territoriale.

Si tratta di medici, infermieri di comunità, fisioterapisti e assistenti sociali, professionalità che andranno a potenziare la sanità di prossimità.

E’ un ambito d’intervento di fondamentale importanza per garantire l’accesso alle cure in tutto il territorio.

Allora per l’Ugl Matera siamo in ottimo avvio, Latronico continui a investire nella sanità di prossimità, promuovendo una collaborazione stretta tra i diversi livelli di assistenza: è la chiave che a noi piace, giusta per un sistema sanitario più equo e accessibile per tutti”.