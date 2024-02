Asm, attacco informatico: queste le ultime notizie dopo 12 giorni di lavoro incessante per ripristinare il sistema informatico

Questa mattina il Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Matera, Maurizio Friolo, ha incontrato gli esperti Francesco Sperandeo, Robert Biagio Pappalardo e Fernando De Pace del Servizio operazioni dell’ACN, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale che, dopo 12 giorni di lavoro incessante per il ripristino del sistema informatico, lasciano la Città dei Sassi.

Afferma il Commissario Friolo:

“Sono lieto di esprimere il mio più sentito ringraziamento e apprezzamento a tutto il team dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dal personale della Unità Operativa Complessa Innovazioni tecnologiche dell’ASM per lo straordinario impegno e l’alta professionalità dimostrati nel risolvere i gravissimi problemi arrecati al nostro sistema informatico aziendale a seguito dell’attacco hacker dello scorso 28 Gennaio.

L’attacco subito ha rappresentato un evento di una gravità senza precedenti per la nostra organizzazione che ha rischiato di paralizzare l’erogazione dei servizi sanitari alla popolazione in un momento, tra l’altro, molto delicato per il nostro sistema, impegnato in un faticoso lavoro di rilancio e di riqualificazione delle attività, a fronte delle numerose criticità esistenti.

La tempestiva risposta assicurata dal team dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e dal personale dipendente aziendale costituisce un esempio virtuoso di eccellenza, competenza e dedizione a cui va la mia personale riconoscenza e quella di tutta la comunità di riferimento.

Un sincero ringraziamento va, infine, anche agli utenti che hanno ben compreso la gravità dell’accaduto dimostrando pazienza e comprensione”.