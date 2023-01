Arrestato 35enne in Basilicata! Ecco cosa hanno scoperto i Carabinieri

Proseguono anche nei primi giorni del nuovo anno le attività di vigilanza dell’Arma dei Carabinieri sul territorio, volte a prevenire e contrastare tutte le forme di reato che si manifestano per fornire mirate risposte a tutela della collettività.

In tale contesto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto, 35enne residente nel capoluogo lucano, di origine nigeriana.

In particolare, lo scorso Giovedì pomeriggio, i militari, durante lo svolgimento di uno specifico servizio mirato al contrasto dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti in questo centro, hanno notato il giovane in atteggiamento sospetto.

Dopo un’attenta osservazione al fine di cogliere eventuali movimenti anomali, i Carabinieri hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito.

Atteso l’atteggiamento insofferente del giovane, gli operanti hanno eseguito una perquisizione personale.

L’ipotesi investigativa è risultata quanto mai fondata, tanto che ha permesso ai Carabinieri di rinvenire nella disponibilità dell’uomo 31 confezioni di eroina per un peso complessivo di quasi 19 grammi oltre ad alcune centinaia di euro suddivise in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività delittuosa.

L’uomo, per il quale vale ovviamente il principio della presunzione di innocenza, è stato quindi condotto presso i locali del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza dove è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto presso la Casa Circondariale del capoluogo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’episodio descritto è da ricondurre nell’alveo dei servizi programmati dal Comando Provinciale di Potenza, attraverso i reparti dipendenti, tesi a fronteggiare efficacemente fenomeni, quale quello dello spaccio di sostanze stupefacenti, in grado di incidere notevolmente sulla tenuta sociale delle singole comunità, arrecando significativi danni anche nell’ambito familiare oltre che in capo a coloro che rimangono imbrigliati in una così nefasta spirale, soprattutto se giovani.

