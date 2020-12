Appennino Lucano, paura per due escursionisti: intervenuto un team di recupero specialistico! Le foto

Brutta disavventura per due escursionisti nel Parco dell’Appennino Lucano.

Ecco quanto fa sapere il l’Ente:

“Epilogo felice per due escursionisti in difficoltà durante una passeggiata nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, sul versante nord di Monte Scuro, nei Comuni di Marsicovetere (PZ) e Viggiano (PZ).

I due malcapitati, scivolati durante un fuori sentiero ed in un’area molto impervia, hanno immediatamente allertato i soccorsi per il tramite della sala operativa della protezione civile, che ha inviato sul posto in team di recupero specialistico dell’Unità SART (Search And Rescue Team).

I soccorritori, dopo aver individuato i malcapitati, hanno provveduto prima a verificare il loro stato di salute, quindi messi in sicurezza li hanno calati fino al raggiungimento di un luogo fuori da pericoli.

La sicurezza in montagna resta una priorità da non sottovalutare, anche per questo ci si raccomanda a farsi assistere nelle escursioni dalle Guide Parco Appennino Lucano”.

Ecco le foto che mostrano le operazioni di recupero.

