Anche Ferrandina protagonista di questo film presto in onda su Rai1! I dettagli

Matera ancora una volta protagonista, e portata alla ribalta dalla Rai, per rappresentare e celebrare i suoi 70 anni di televisione con la produzione di un film in essa ambientato, il suo produttore è molto soddisfatto della scenografia dei “SASSI” che “esprimono al meglio il tema del film”, e promette di ritornarci per altre produzioni.

In tutto ciò, anche Ferrandina partecipa con riprese fatte in uno specifico rione, offrendo partecipazione ed impegno per la buona riuscita.

L’Amministrazione ci fa sapere quanto segue:

“L’Amministrazione comunale è stata invitata a Matera alla presentazione presso il Cinema Guerrieri, in anteprima nazionale assoluta, della “La luce nella masseria”, un film per celebrare i 70 anni della televisione italiana che andrà in onda il 7 gennaio in prima serata su Rai 1.

Il Comune di Ferrandina ha collaborato con orgoglio ed entusiasmo a questa bella opera corale, ospitando per due giornate le riprese del film prodotto da Luca Barbareschi, per EliseoEntertainment, con la regia di Riccardo Donna e Tiziana Aristarco, e con la collaborazione di RaiFiction e LucanaFilmCommission.

Alcuni dei mezzi d’epoca utilizzati sono stati messi a disposizione dall’Asd Passione motori del passato.

In particolare non passa inosservato Luciano Loizzo in sella alla sua inconfondibile Lodola Guzzi.

Un ringraziamento, inoltre, va al nostro concittadino Giuseppe D’Arecca che ha consentito di trasformare il suo esercizio commerciale nel tabacchino di Vincenzo, uno dei protagonisti della storia, e ai residenti della zona che con pazienza hanno permesso alla troupe di svolgere il proprio lavoro al meglio.

Il ringraziamento più grande va a Saverio D’Ercole per aver scelto anche la nostra città per realizzare la sua opera!

Naturalmente il 7 gennaio in prima serata su Rai1 potremo assistere a quello che è stato realizzato sia a Matera che a Ferrandina… Buona visione!”.