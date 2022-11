Anche a Novembre il bonus trasporti di 60 euro! Ecco i dettagli

Da Martedì 1° novembre 2022 è di nuovo possibile presentare la domanda per il bonus trasporti, ottenendo fino a 60 euro per il mese in corso a copertura di un nuovo abbonamento o per i biglietti dei mezzi pubblici.

Ecco i dettagli da Today:

“Il voucher in questione potrà essere chiesto anche a dicembre, a meno che non finiscano prima i fondi messi a disposizione di viaggiatori e pendolari.

È infatti possibile effettuare una richiesta al mese per l’importo massimo erogabile, fino a dicembre 2022, salvo esaurimento dei 190 milioni di euro di dotazione finanziaria.

Ci sono requisiti e limiti di utilizzo precisi: nonostante il sistema rilasci un solo voucher ogni mese, l’abbonamento a cui si applica il bonus può essere non solo mensile, ma anche annuale o per più mensilità.

In linea generale, il bonus trasporti può coprire anche il 100% delle spese per l’acquisto o il rinnovo di abbonamenti, ma non può superare il tetto dei 60 euro.

Come e quando richiedere l’agevolazione?

I cittadini aventi diritto possono richiedere il bonus trasporti mensile dal primo giorno di ogni mese fino a dicembre 2022.

Dal 1° novembre, quindi, possono richiederlo sia coloro che ne usufruiscono per la prima volta, sia coloro che lo hanno già richiesto e utilizzato a settembre e ottobre.

L’importo eventualmente residuo non utilizzato viene “perso” e non può essere adoperato per un altro abbonamento.

Il voucher si potrà usare entro il 30 novembre 2022.

Per accedere al bonus è necessario usare la piattaforma telematica disponibile sul sito del ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’accesso avviene tramite Spid o Cie e lo si può richiedere per sé o per conto di un minore”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)