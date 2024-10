All’Ospedale di Matera intervento per asportare un tumore dal peso record di 18 chilogrammi. I dettagli

Nella giornata del 18 Settembre scorso, all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, è stato eseguito, con successo, un delicatissimo intervento chirurgico su una paziente lucana di 59 anni, alla quale era stata diagnosticata una voluminosa massa tumorale all’addome.

L’operazione è stata eseguita dall’Unità operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia diretta da Giuseppe Trojano in collaborazione con l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale, quella di Urologia e quella di Anestesia e Rianimazione.

Con un diametro di circa 60 cm ed un peso di circa 18 chilogrammi, la tumefazione comprometteva diversi organi.

Risvegliatasi dopo circa 6 ore di intervento, la paziente è stata affidata alle cure del personale del reparto di Rianimazione, che l’hanno accompagnata verso una completa e pronta ripresa.

Afferma Trojano:

“L’asportazione della massa nella sua totalità permetterà non solo di definirne l’origine e le caratteristiche istologiche, indirizzando al meglio le successive terapie, ma soprattutto donerà alla paziente un sostanziale miglioramento della sua qualità di vita”.

Soddisfazione per l’esecuzione di questo difficile intervento è stata espressa dal Commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo che ha rimarcato l’importanza dell’approccio multidisciplinare.

Sottolinea Friolo:

“Faccio i complimenti a questo team che ha unito diverse competenze per una operazione molto complessa raggiungendo un risultato davvero straordinario sia per le difficoltà tecniche sia per le dimensioni del tumore.

La soddisfazione è doppia per l’essere riusciti a garantire alla nostra paziente non solo le migliori cure possibili ma una migliore qualità di vita”.