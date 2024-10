Parità di genere: “La Provincia di Matera c’è!”. I dettagli

“La Provincia di Matera lavora alacremente per implementare il processo formativo delle donne attraverso una nuova cultura del lavoro e per favorire un percorso inclusivo, paritario e di merito nella pubblica amministrazione”.

Lo ha dichiarato stamane il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, nel suo saluto alla Ministra delle Pari Opportunità, Eugenia Roccella, che ha partecipato all’evento organizzato dalla Fondazione Pangea Onlus, in collaborazione con Women Without Violence e Rete Donna del Comune di Matera nell’ambito del G7 Pari Opportunità.

Mancini ha poi ricordato che “la Provincia di Matera è, prima in Basilicata, sede di un Centro per la Giustizia Riparativa e che se passi in avanti ci sono stati, la strada è lunga e ne siamo consapevoli: possiamo e dobbiamo fare di più su un tema centrale e dirimente.

La presenza della Ministra a Matera, così come quella delle delegazioni che partecipano a questo evento, è anche la conferma che la città su questi temi, è un modello virtuoso”.