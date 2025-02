Aliano 2027: ecco le prossime tappe della candidatura a Italiana della Cultura

Prosegue il viaggio di “Aliano, Terra dell’Altrove” in luoghi significativi per il messaggio autorevole di questa candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027.

Numerose le tappe di presentazione in programma fino al 25 febbraio, data dell’audizione a Roma presso il Ministero.

Gli eventi in programma sono resi possibili grazie al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dell’ampia rete di partner che a vario titolo contribuiscono a dare sostegno alla candidatura fin dalla fase di ideazione, progettazione e comunicazione.

A partire dal Comitato Promotore, composto da Regione Basilicata, Provincia di Matera, Apt Basilicata, Fondazione Matera Basilicata 2019, Gal Lucania interiore, I Parchi Letterari e il Parco Letterario “Carlo Levi”, Università degli Studi della Basilicata, Fondazione Eni Enrico Mattei, Onyx Jazz Club Matera ETS, Unione dei Comuni Montagna Materana, Trm Network.

Si parte da Grassano, il 4 febbraio alle 17, presso Palazzo Materi, dove il Dossier farà da cornice alla presentazione degli anniversari leviani, lungo il filo rosso dell’esperienza di confino che Carlo Levi trascorse nei due comuni lucani.

Il 10 febbraio Aliano sarà alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano, dove alle 11 si terrà una conferenza di presentazione alla stampa e alle Istituzioni presenti presso lo spazio di Apt Basilicata. A seguire, alle 19 il Mercato Centrale sarà palcoscenico di un momento tra cultura, ruralità e note jazz.

Si replica, poi, a Firenze il 13 febbraio alle 17 presso il Palazzo del Consiglio Regionale e alle 19 al Mercato Centrale.

Ultima tappa prima dell’audizione, a Roma il 17 febbraio alle 16 presso il Palazzo delle Letterature e alle 18 al Mercato centrale, in una delle giornate più intense del Giubileo degli artisti e del mondo della cultura, quando per la prima volta il Pontefice sarà a Cinecittà per un incontro intimo con il mondo della cultura capace di “immaginare nuove versioni del mondo” per citare Papa Francesco.

Sottolinea Luigi De Lorenzo, sindaco di Aliano:

“Esprimo un profondo senso di gratitudine a tutto il Comitato Promotore e alla struttura di progetto per il sostegno in questa fase che ci vede tutti impegnati intorno a questo progetto il senso ultimo di questo sforzo itinerante sta nel messaggio che sta dentro al Dossier e nell’ambizione condivisa di provare a disegnare anche noi una nuova versione e direzione del mondo: Aliano 2027 sarà il luogo per raccontare una Basilicata, un Mezzogiorno, un’Italia diversa, che guarda al domani con fiducia e consapevolezza facendo della cultura e dell’identità locale i nuovi asset di sviluppo sostenibile, capaci di rafforzare la coesione sociale della comunità”.