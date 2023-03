Al via la stagione dei Concorsi nei Comuni. Ecco le figure richieste e come fare domanda

In Gazzetta Ufficiale Concorsi n. 18 del 7 Marzo, i due nuovi avvisi Asmel per la creazione e l’aggiornamento degli Elenchi di personale idoneo all’assunzione per conto dei 462 Comuni aderenti all’Accordo per la gestione aggregata degli elenchi di idonei e successivi aderenti tra gli oltre 4.000 enti dell’Associazione Asmel (art.3-bis del DL n.80/2021, convertito in legge n.113/2021).

Da oggi e fino al 22 Marzo aperte le candidature sul portale Asmelab.it.

I candidati che superano una prova telematica entrano a far parte degli elenchi di idonei disponibili per le assunzioni nei comuni che avranno validità per tre anni.

Si viene cancellati dagli elenchi solo dopo assunzione a tempo indeterminato.

ASMEL (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali) in merito fa sapere:

“Come annunciato nella conferenza dei sottoscrittori dell’accordo aggregato svoltasi lo scorso 13 febbraio, sono in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, s.s. Concorsi, n.18 del 7 marzo, gli Avvisi di selezione pubblica per elenchi di idonei alle assunzioni ai sensi dell’art. 3-bis del DL n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021 (c.d. DL Reclutamento).

Il primo Avviso riguarda l’aggiornamento dei 15 profili professionali previsti dal precedente avviso del 2022.

Il secondo Avviso è volto alla formazione di nuovi 16 elenchi di idonei di categoria D, C e B, in modo da soddisfare tutte le richieste dei Comuni sottoscrittori, ad oggi 465.

I profili oggetto di avviso per aggiornamento elenchi sono i seguenti:

Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1;

Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile cat. D1;

Istruttore Direttivo Contabile cat. D1;

Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1;

Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D1;

Istruttore Direttivo Informatico cat. D1;

Istruttore Direttivo cat. Assistente Sociale cat. D1;

Istruttore Direttivo – Agronomo – D1;

Esperto rendicontazione – D1;

Istruttore Amministrativo cat. C1;

Istruttore Amministrativo-Contabile cat. C1;

Istruttore di Vigilanza cat. C1;

Istruttore Tecnico cat. Geometra cat. C1;

Educatore Asilo Nido cat. C1.

I profili oggetto di avviso creazione nuovi elenchi sono i seguenti:

Istruttore Direttivo/Funzionario Farmacista cat. D1;

Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico Ingegnere Ambientale cat. D1;

Istruttore Direttivo/Funzionario Avvocato cat. D1;

Istruttore Direttivo/Funzionario Psicologo cat. D1;

Istruttore Direttivo Comunicazione e Gestione Eventi cat. D1;

Istruttore Turistico cat. C1;

Istruttore Comunicazione cat. C1;

Istruttore Contabile cat. C1;

Messo Notificatore cat. B;

Collaboratore Amministrativo cat. B;

Collaboratore tecnico giardiniere cat. B;

Collaboratore tecnico elettricista cat. B3;

Collaboratore tecnico falegname cat. B3;

Collaboratore tecnico muratore cat. B3;

Collaboratore tecnico Idraulico cat. B3, Autista Scuolabus cat. B3″.

