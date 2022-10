Al Madonna delle Grazie desk informativo con dottoresse e dottori per prevenire questa patologia. Ecco i dettagli

Oggi nella Hall dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, con la collaborazione dell’Associazione Donne Medico e la Presidente del Crpo (Commissione regionale Pari opportunità), Margherita Perretti, ha avuto luogo un desk informativo sulla prevenzione e trattamento dei tumori alla mammella.

Le dottoresse Concetta Laurentaci, Maria Cristina Mencoboni, Marina Susi e il Dott. Domenico Dell’Edera si sono messi a disposizione di interessati ed ex pazienti oncologici per informare e consigliare il corretto stile di vita per prevenire la malattia.

Hanno partecipato all’iniziativa anche i rappresentanti delle associazioni AIRC con l’Arch. Saverio Calia, Komen dr.ssa con Laura Tosto e LILT Matera con la dr.ssa Immacolata Brucoli.

La Dott.ssa Marina Susi ci fa sapere che:

“la partecipazione è risultata numerosa, l’interesse tra gli intervenuti è stato soddisfacente, le prenotazioni per effettuare un esame ad ultrasuoni del tutto gratuito, per la rilevazione della densità ossea e dell’indice di massa corporea ai fini dell’accertamento dell’Osteoporosi, sono state tantissime.

Possiamo tranquillamente affermare che l’interesse mostrato dalla gente a questo tipo di patologia, ed alla sua prevenzione e cura, è risultato molto diffuso e presente, segno di una particolare sensibilità dimostrata”.

In conclusione, la Dott.ssa Susi, a nome di tutte le personalità intervenute, ringrazia e raccomanda la massima attenzione al problema, “trascurare non è corretto, prevenire è la migliore soluzione”.

Enzo Scasciamacchia, Paziente oncologico, aggiunge:

“Ringraziamo Lei Dottoressa, sempre umile, gentile e professionale, costantemente attenta e vigile, empaticamente a disposizione del prossimo”.

