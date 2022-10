All’archivio di Stato di Matera bellissima giornata per questi ragazzi intenti a realizzare il loro albero genealogico. Ecco le foto

Scrive lo staff dell’archivio di stato di Matera:

“Oggi sono passati a trovarci gli alunni della scuola media dell’Istituto comprensivo Minozzi – Festa di Matera.

I ragazzi, dopo aver visitato le mostre “Matera Spot: archivi di Famiglia” e “La carta è…un bene prezioso”, si sono divertiti a realizzare il proprio albero genealogico imparando a consultare i registri dello Stato Civile“.

Aggiunge Tiziana Pirretti presente all’incontro di stamane:

“Cartesio sosteneva che ‘Il dubbio è l’inizio della conoscenza’ ed oggi quegli occhi emozionati e curiosi dei ragazzi della Scuola secondaria di primo grado Nicola Festa di Matera che ci hanno onorati della loro presenza presso l’Archivio di Stato ci hanno donato quella carica necessaria per fare sempre di più.

Grazie di cuore al nostro direttore Sannelli Pietro e alla Professoressa Ornella Altamura per aver creduto in noi (personale di ruolo e non) e per aver avviato un percorso didattico/formativo che continuerà nei prossimi mesi con tutti gli Istituti che accoglieranno il nostro invito.

È stata una giornata bellissima.

Oggi i ragazzi hanno qualche dubbio in meno e riconoscono il valore del nostro inestimabile patrimonio documentario tanto da voler ritornare la prossima settimana per occuparsi ancora del loro albero genealogico.

Venite a trovarci: le visite sono gratuite e le scuole o i docenti interessati possono inviare domanda scritta scaricabile dal sito

http://www.archiviodistatomatera.beniculturali.it/index.php?it/80/moduli-disponibili al seguente indirizzo mail: as-mt@.cultura.gov.it

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0835331442“.

Ecco alcune foto della giornata.

