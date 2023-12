Al Castello di Bernalda una tre giorni con autori, produttori, distributori, registi, manager, istituzioni! L’evento

Luogo d’incontro, crocevia di esperienze, storie e forme d’arte: questo l’obiettivo della prima edizione di Intersezioni, il business event che raccoglie l’eredità delle passate iniziative di networking nel campo dell’audiovisivo, che andavano sotto il nome di “Metaponto Film Network”.

Da Sabato 9 a Lunedì 11 Dicembre, per lo più al Castello di Bernalda, professionisti del cinema documentaristico e addetti ai lavori dell’industria musicale avranno modo di confrontarsi e dialogare su temi specifici di interesse comune, ossia sui punti di contatto tra i rispettivi mondi artistici e produttivi.

Una tre giorni che si pone come imperativo la valorizzazione dell’intersezione tra immagini in movimento e musica in ambito cinematografico, data la scarsità nel panorama nazionale di eventi incentrati sulla compenetrazione e complementarità delle due arti in questione.

Dunque, autori, produttori, distributori, registi, manager, istituzioni e, più in generale, professionisti dell’intera filiera sia cinematografica sia musicale saranno coinvolti in un programma fitto di one to one meeting, panel talk e simili.

Oltre a classificarsi come momento di business, “Intersezioni” intende coinvolgere anche le comunità che poi fruiscono delle opere stesse, creando così un’ulteriore sinergia tra pubblico e professionisti: lo scopo, tra gli altri, è quello di rafforzare la percezione, da parte di tutti gli attori in campo, di quanto entrambi i settori produttivi possano generare ricadute positive su un ampio tessuto territoriale.

Pertanto, saranno due gli appuntamenti aperti al pubblico: sabato 9 dalle ore 22 al Kilgore pub lo showcase con visual a cura di Godblesscomputers, il producer e beatmaker bolognese capace di creare paesaggi sonori a un tempo raffinati e fortemente groovy; e domenica 10 dicembre alle ore 19, presso il Castello di Bernalda, la proiezione del documentario “Il mondo è troppo per me” di Vania Cauzillo, dedicato al talentuoso musicista lucano caduto nell’oblio, Vittorio Camardese. Infine, l’evento si conluderà lunedì 11 dicembre con un’attività performativa e itinerante destinata alle scuole, dal titolo “I love the Bronx”, a cura del regista Nicola Ragone, che porrà al centro della rappresentazione le aree più marginali e periferiche del nostro territorio.

Spiega il direttore artistico, Angelo Troiano:

“INTERSEZIONI è l’ultima tappa di maturazione di un evento di network prima conosciuto come EURO.MED e poi come Metaponto Film Network.

Dopo 5 anni sentivamo fosse arrivato il momento di dare vita ad una occasione intima e serena, durante la quale professionisti non solo del cinema documentario ma anche dell’industria musicale dialogassero tra loro, nonché di aprire ancora di più le porte alla comunità locale.

Per la terza volta torniamo ad un’edizione zero di questa iniziativa, benché abbia un bagaglio d’esperienza costruito negli anni; anni durante i quali si sono aggiunti nuovi professionisti locali che, insieme a me, hanno accettato la sfida di riportare nei nostri luoghi la conoscenza del settore cinematografico e musicale per trasformarla in condivisione”.

Intersezioni è organizzato da Lukania Sound Digital in collaborazione con Kido Music, grazie al sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale del Cinema e dell’Audiovisivo, la Provincia di Matera e con partner culturali come FARGO Produzioni e Visioni Verticali; grazie al patrocinio di CNA e Lucana Film Commission e quello del Comune di Bernalda, di Bernalda Capitale della cultura 2026, di Metaponto e Costa del Metapontino.

Ecco il programma nel dettaglio.

SABATO 09/12 – CASTELLO DI BERNALDA

h 15:00 – Presentazione INTERSEZIONI

h 18:00 – Panel talk: “Quando il documentario fa esplodere la musica” a proposito del documentario su Blanco “Bruciasse il cielo” e di “Dope Boys Alphabet” ne discutono Jacopo Pica, CEO e Producer di Illimatic Film Group; Teresa Mariano, consulente di management e booking in campo musicale, formatrice di artisti e aspiranti manager ed agenti di booking artistico; e Angelo Troiano, direttore artistico di Intersezioni; modera Francesco Raiola, Caposervizio Musica e Cultura di Fanpage.it

KILGORE PUB

h 22:00 – Showcase con visual a cura di Godblesscomputers (APERTO AL PUBBLICO)

DOMENICA 10/12 – CASTELLO DI BERNALDA

h 10:00 – Panel talk: “Cinema documentario e musica: tra opportunità di finanziamento, strumenti da conoscere e connessioni creative”; con Francesco Tenti, manager e consulente artistico, fondatore e amministratore di Totally Imported Srl, docente di Music Business presso la Luiss Business School; con Francesco Porcari del CDA di Lucana Film Commission; con Marco Carone, avvocato specializzato in Diritto d’autore; con Ivan D’Ambrosio, produttore e produttore esecutivo di Dinamo Film; con Andrea Coluccia, Project officer di Europa Creativa e

Desk MEDIA – Ufficio di Bari; modera Angelo Troiano

h 11:30 – One to one meeting

h 15:30 – One to one meeting

h 18:00 – Presentazione progetto Intersezioni con Presidente della Provincia, Sindaco, Assessora Cultura e PM Dossier Bernalda Capitale Cultura 2026

h 19:00 – Case history: proiezione del documentario “Il mondo è troppo per me” di Vania Cauzillo (APERTO AL PUBBLICO)

LUNEDì 11/12 – ITINERANTE

I love the Bronx a cura di Nicola Ragone con interpretazioni di Annarita Coluccia (attrice), itinerario con storytelling tra luoghi fragili e aree marginali (DESTINATO ALLE SCUOLE)

CASTELLO DI BERNALDA h 16:30 – Proiezione di “Klod” e di “Caramelle” e attività con Mamba Basket