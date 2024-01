Aggressione al Pullman e alle auto dei tifosi del Matera! Ecco la denuncia della squadra

L’aggressione al pullman del Matera Calcio e ad alcune le auto dei tifosi lucani, dopo la partita del campionato di serie D giocata oggi con l’ Angri finita 1-1, è stata denunciata dalla Società Biancazzurra, che ha condannato l’episodio, con una denuncia sui social.

Secondo la ricostruzione del Matera Calcio, petardi e pietre sono stati lanciati contro i mezzi da persone nascoste, al buio, dietro il muro che separa il piazzale adibito a parcheggio dallo stadio di Angri.

Ci sarebbero anche due persone ferite in maniera lieve.

Queste le parole della Società Sportiva:

“FC Matera, al netto comunque del tutto sommato positivo risultato conquistato sul campo, stigmatizza la vile aggressione di cui è stato vittima a fine match, fatta al buio e proveniente dall’altra parte del muro che separava il piazzale antistante la struttura sportiva dell’Angri.

Indiscriminati e disinvolti lanci di petardi, pietre e altro ancora nel piazzale che ospitava il pullman dei biancazzurri oltre ad alcune auto dei tesserati.

Ci segnalano anche due lievi feriti.

Ci tocca evidenziare con rammarico quanto accaduto anche perché a subire un trattamento del genere sono stati anche i nostri tifosi.

Queste poche righe solo per denunciare il riprovevole episodio e per condannare fermamente certi vigliacchi comportamenti che non appartengono alla nostra cultura e alla nostra tradizione sportiva”.

(Foto di copertina: Fc Matera).