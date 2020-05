Acquedotto Lucano: pagamenti a rate e senza interessi di mora. Ecco come fare richiesta

“In questo delicato momento emergenziale i cui effetti, anche economici, si riversano su famiglie e imprese, risponde al senso di responsabilità sociale del gestore adottare specifiche misure agevolative in termini di rateizzazione degli importi delle fatture di prossima emissione, nei confronti degli utenti che ne faranno richiesta, senza applicazione degli interessi di mora e nel rispetto dei provvedimenti emanati dal Governo e dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera)”.

Lo rende noto l’amministratore unico di Acquedotto Lucano, Giandomenico Marchese, che coglie con favore l’invito del presidente della Giunta regionale, Vito Bardi.

Prosegue Marchese:

“La collaborazione tra le istituzioni e il gestore può contribuire al miglioramento del servizio a vantaggio dell’intera comunità lucana”.

Marchese ricorda inoltre le ulteriori misure agevolative già in essere in favore di cittadini a basso reddito, famiglie numerose o in difficoltà economiche.

È prevista, infatti, la possibilità di richiedere il “Bonus sociale idrico nazionale”, che permette di ottenere uno sconto sulla bolletta dell’acqua.

Al bonus nazionale, inoltre, vanno ad aggiungersi i provvedimenti della Regione Basilicata: risorse finanziarie complessive annue per 20 milioni di euro destinate esclusivamente al contenimento del costo del servizio idrico e al bonus in favore delle famiglie residenti in Basilicata che versano in condizioni di disagio economico.

Aggiunge Marchese:

“Ritengo doveroso, inoltre, esprimere un ringraziamento all’amministratore unico dell’Egrib, Canio Santarsiero, per gli sforzi profusi negli ultimi mesi al fine di far fronte tanto ai disagi che interessano gli utenti quanto alla risoluzione delle annose problematiche che riguardano il gestore”.

Le richieste di rateizzazione delle fatture di prossima emissione potranno essere fatte contattando il numero verde commerciale 800 99 22 92, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17.

E’ possibile, inoltre, inviare la richiesta di rateizzazione all’indirizzo email clienti@acquedottolucano.it.

A causa dell’emergenza Coronavirus è stata sospesa la campagna di lettura dei contatori, ma qualora gli utenti riscontrassero rilevanti difformità tra i consumi fatturati sulla base dei consumi presunti e i consumi effettivi potranno rivolgersi ai contatti della società per le opportune rettifiche.

Tutte le modalità di accesso ai servizi, di pagamento delle fatture e comunicazione dei consumi, sono disponibili sul sito internet www.acquedottolucano.it.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)