Accettura, il tradizionale rito del Maggio di San Giuliano non si farà: un racconto potrà far rivivere le emozioni della Festa! L’iniziativa

È proprio vero che nelle avversità si trovano energie inimmaginabili, che si traducono in nuove opportunità e nuovi progetti.

E’ quanto accaduto ad Accettura (MT):

“Dall’isolamento forzato a causa della pandemia, è nata l’idea di un racconto, ‘Il Principe di Maggio’, creato dalla fantasia di Giuseppe Chiarillo, accetturese di nascita che vive a Galliera dove ha ricoperto in passato la carica di sindaco.

La favola, accompagnata dalle illustrazioni di Zap, noto vignettista bolognese, e dalle prefazioni del sindaco di Accettura, Alfonso Vespe, e del sindaco di Galliera, Stefano Zanni, è dedicata a tutti coloro che amano Accettura e la festa del Maggio.

Questa storia è stata scritta e voluta, per trovare sollievo e consolazione nei giorni in cui si avvertiva forte la mancanza di un appuntamento caro e immancabile.

Il tradizionale rito del Maggio di San Giuliano, che ogni anno alimenta in tutti noi il fuoco identitario della comunità di Accettura, è stato di necessità sacrificato, per salvaguardare e tutelare la salute di tutti durante la pandemia.

Si spera che la lettura del racconto possa far rivivere negli accetturesi le emozioni della Festa e possa destare, in chi non la conosce, la curiosità e il desiderio di entrare nel magico mondo di “Maggino”.

Il volumetto è rivolto principalmente agli alunni delle scuole di Accettura e Galliera, paesi gemellati da oltre quarant’anni, e sarà distribuito gratuitamente.

La diffusione di questo volumetto, però, è anche l’occasione per una raccolta di fondi, libera e volontaria, da impiegare per il recupero di un affresco presente sulle pareti esterne della casa comunale di Accettura.

Si tratta di un affresco di grande valore, realizzato dall’artista rumeno Constantin Udroiu durante il confino ad Accettura negli anni ’70 e rappresenta alcuni momenti salienti della festa del Maggio; con il tempo, tuttavia, le immagini sono sbiadite ed è necessaria un’opera di restauro improrogabile.

La tradizione del Maggio così alimenta se stessa: è davvero significativo e simbolico se un racconto sul Maggio contribuisse a restituire all’affresco i vivi colori di un tempo.

Il Comune di Accettura ha accolto con entusiasmo l’idea di Giuseppe Chiarillo, Presidente del Comitato “27 gennaio 2018” di Galliera, che si è offerto come volontario per coordinare le attività di questo progetto.

Si tratta di un’iniziativa lodevole che fa appello ai contributi spontanei dei lettori del racconto, degli accetturesi sparsi per il mondo e di tutti coloro che vorranno prendere parte a quest’opera meritevole, alla quale anche l’amministrazione comunale di Accettura darà il suo sostegno finanziario.

I fondi potranno essere versati su un apposito conto dedicato, le cui risultanze verranno rese pubbliche.

Tutti coloro che offriranno un contributo saranno ricordati come gli artefici di questo progetto, significativo delle nostre radici.

Alfonso Vespe, Sindaco di Accettura Giuseppe Chiarillo, Presidente comitato “27 gennaio 2019” Galliera

Per qualsiasi informazione rivolgersi ai seguenti riferimenti:

G. Chiarillo, via Castello 13 40015 Galliera, email gichiarillo@gmail.com tel. 335 7724 814

— Per le donazioni destinate al restauro dell’affresco

IBAN: IT71A 0611 5368 3500 0000 005 873

Causale: Affresco Accettura”.

