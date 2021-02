Nasce Matera Città per le donne: ecco il percorso di un gruppo di professioniste

Si terrà venerdì 19 febbraio, alle ore 12 sulla pagina facebook Matera Città per le Donne, la conferenza stampa di presentazione del comitato Matera Città per le Donne costituito da un gruppo di donne professioniste materane che, seguendo le orme del gruppo potentino, e aderendo alla rete nazionale di Torino, ha deciso di intraprendere, insieme a Potenza un percorso comune per la sperimentazione di laboratorio di genere con l’obiettivo di dimostrare che le donne possono essere il perno del processo di cambiamento e di cura di una città, trattandola con l’attenzione che merita e per cercare di riparare i suoi traumi e trovare nuovi percorsi di sviluppo.

L’incontro sarà occasione preziosa per illustrare i dettagli del programma e le numerose novità previste;

saranno presenti Simona Bonito, coordinatrice regionale Rete Città per le Donne e referente Potenza Città per le Donne, Ivana Pipponzi, componente del gruppo promotore di Potenza, Isabella D’Alessandro, referente di Matera Città per le Donne e le componenti del gruppo promotore materano.

Coordinerà i lavori Nadia Kibout.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)