Accesso ai servizi sanitari online: l’Azienda sanitaria di Matera organizza corsi per over 70 per ogni comune della provincia. Ecco i dettagli

L’Azienda Sanitaria locale di Matera è lieta di comunicare che a supporto della “popolazione d’argento”, ovvero gli over 70, ha ritenuto utile avviare, in ogni comune della provincia, un corso di alfabetizzazione informatica allo scopo di rendere semplice l’utilizzo dello smartphone per l’accesso ai servizi sanitari online.

Il progetto “Alfabetizzazione digitale d’Argento” ha come obiettivo promuovere presso la popolazione d’argento e i caregiver l’utilizzo della app “Salute Basilicata” lo strumento pensato dalla Regione per centralizzare i servizi sanitari regionali online in modo sicuro rapido ed efficiente.

Afferma il Direttore Generale dell’ASM, Sabrina Pulvirenti:

“Per diffondere l’uso della app organizzeremo un mini corso in ogni comune della provincia.

Attraverso l’app Salute Basilicata si possono svolgere visite a distanza grazie alle funzionalità di videochiamata, chat e scambio documenti, nonché gestire le prenotazioni del CUP, accedere al proprio fascicolo sanitario e informarsi sui programmi di prevenzione regionali.

Vista la diffusione degli smatphone, invitare e formare gli over 70 e i caregiver all’utilizzo della app permetterà di semplificare l’accesso ai servizi online evitando di doversi recare di persona dal medico per un consulto, una ricetta, o per la prenotazione di una prestazione.

Insegnare ad usare l’app può rivelarsi di fondamentale importanza proprio per questa fascia di popolazione che, spesso, ha una mobilità ridotta o non ha la possibilità di contare sull’aiuto di figli o parenti”.

Il corso che si svolgerà nelle sedi dei 31 Comuni ricadenti nell’ambito territoriale dell’ASM, avrà la durata di un’ora e sarà erogato da personale qualificato.

Il fine è quello di fornire gli strumenti base per poter interagire on line, in piena autonomia, con le applicazioni rese disponibili da Regione e ASM.

Applicazioni che prevedono, inoltre, servizi come la scelta medica, la consultazione di referti e diagnosi, il telemonitoraggio, la ricetta dematerializzata ed altre utility.

Con il progetto “Alfabetizzazione digitale d’Argento” l’ASM conferma, ancora una volta, l’attenzione e la vicinanza ai cittadini nell’ottica del miglioramento continuo dell’assistenza sanitaria anche attraverso le opportunità offerte dai nuovi strumenti digitali.

Il calendario dei corsi prevede la partenza per il prossimo 5 giugno 2023.a

