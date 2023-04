A Matera una ciclo-passeggiata di 6,5 chilometri per muoversi insieme, in famiglia e all’aria aperta! Ecco come partecipare

Il Comitato Territoriale Uisp di Matera presenta la nuova edizione del “Bicincittà”, in programma Domenica 7 Maggio.

Il percorso dell’edizione 2023 si basa su una ciclo-passeggiata di 6,5 chilometri per muoversi insieme, in famiglia e all’aria aperta, valorizzando uno stile di vita attivo attraverso l’utilizzo della bicicletta in città.

La tradizionale pedalata ecologista targata Uisp prevede il ritrovo dalle ore 10:00 in piazza Vittorio Veneto, con partenza alle 10.30.

Sarà possibile iscriversi raggiungendo la sede Uisp in via Ettore Maiorana 82, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 19 oppure direttamente Domenica 7 Maggio in piazza a partire dalle ore 9.

Dichiara la presidentessa Uisp Matera, Claudia Coronella:

“Bicincittà è mobilità alternativa, cultura urbana ed educazione ambientale.

La nostra missione è quella di offrire alla comunità materana la possibilità di vivere una giornata all’insegna dello sport, del vivere sano e della mobilità sostenibile.

Vogliamo rimettere l’uomo in equilibrio con l’ambiente urbano in cui spesso vive, per avviare un processo di cambiamento dei nostri centri urbani e realizzare una città a misura d’uomo.

L’invito è chiaramente rivolto all’intero nucleo familiare, dai più piccoli ai più grandi, per avere l’opportunità di riappropriarsi degli spazi urbani quotidianamente invasi dalle automobili e, di conseguenza, vivere una mattinata diversa.

Ringraziamo il Comune di Matera e le aziende locali per l’importante supporto in questa giornata”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)