A Stigliano Italgas presenta Optosensing, una tecnologia all’avanguardia. Ecco di cosa si tratta

Questa mattina l’amministrazione comunale di Stigliano ha incontrato una delegazione di Italgas, società concessionaria del servizio di distribuzione cittadina del gas naturale.

L’iniziativa ha avuto lo scopo di illustrare le modalità operative adottate dall’azienda nell’esercizio della rete cittadina, con particolare riferimento alle tecniche di monitoraggio delle condotte.

Nello specifico, Italgas ha presentato Optosensing, una tecnologia all’avanguardia che consente, attraverso l’applicazione di due sensori in fibra ottica sulla tubazione, di monitorare in tempo reale qualsiasi variazione di posizione e/o di temperatura della rete posata che può essere causata, ad esempio, da movimenti geologici o da attività limitrofe sul territorio.

Grazie al sistema Optosensing è quindi possibile ottimizzare gli interventi manutentivi e conoscere in tempo reale lo stato di ogni segmento di tubazione.

Inoltre, grazie all’apposizione di apparecchiature su immobili, è possibile monitorare i movimenti, anche minimi, che le stesse abitazioni possono subire a causa di movimenti franosi.

Quindi, doppia sicurezza, per la rete e per gli immobili.

Italgas ha messo in esercizio il primo tratto di rete dotata della tecnologia Optosensing sul territorio nazionale nel mese di dicembre 2023, dando così il via a un’attività di controllo continuo e ancora più puntuale dell’infrastruttura.

I dati raccolti dal sistema potranno essere messi a disposizione degli Enti sia per finalità di ricerca, sia come ulteriore contributo per migliorare il monitoraggio del territorio.