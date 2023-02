A Sanremo grande esibizione di Arisa, cantante lucana, insieme a Gianluca Grignani! Li avete visti?

Anche quest’anno Arisa, cantante di Pignola, è salita sul palco del 73° festival di Sanremo.

Attualmente impegnata come prof. nel noto programma “Amici di Maria de Filippi”, ha duettato insieme a Gianluca Grignani nella serata dedicata alle cover.

Poco fa si sono esibiti in “Destinazione paradiso”, con il grande ritorno del maestro Beppe Vessicchio.

Con grande carica Arisa ha dato il meglio di sè non solo per le sue doti canore, ma anche per l’abito sfoggiato, in stile rock, ovvero un lungo abito aderente di pelle nera.

Non è sfuggito il gesto di Gianluca che l’ha presa per mano, accompagnandola per tutta la scalinata fino al palco.

Per tutto il duetto la coppia è apparsa affiatata mentre, cantando, andava a spasso per il palco e vicino al pubblico.

A fine esibizione Arisa, rivolgendosi a Gianluca, ha dichiarato:

“Grazie per la tua voglia di vivere.

Abbiamo fatto un casino!”.

Li avete visti?a

