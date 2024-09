A Salandra un appuntamento con i cittadini per parlare del progetto sperimentale “Digitalmentis”. I dettagli

Giovedì 26 Settembre 2024, alle ore 16:00, presso la Sala dell’Affresco del Comune di Salandra (MT), si terrà un appuntamento con i cittadini per parlare del progetto sperimentale Digitalmentis.

L’incontro sarà introdotto da Giuseppe Soranno, Sindaco di Salandra, a cui seguirà Costantino Di Cunto, responsabile Adiconsum di Salandra, e da Marina Festa, Presidente Provinciale Adiconsum.

Digitalmentis è un progetto pilota sperimentale, finanziato con fondi del Ministero delle Imprese Made in Italy, in collaborazione con la Regione Basilicata, e copre dal punto di vista temporale il biennio 2023 e 2024.

Ha affermato Marina Festa:

“Come ci dice il nome Digitalmentis il progetto riguarda appunto l’aumento delle competenze digitali della popolazione con particolare riferimento alla popolazione adulta, con una particolare attenzione sui cittadini over 65 ma anche sulle persone che hanno una qualche fragilità.

Le fragilità possono essere di natura fisica, economica e sociale.

Queste persone sono quelle che rischiano maggiorente di restare fuori dal processo di digitalizzazione che oramai è iniziato e che proseguirà in maniera inarrestabile nei prossimi anni e quindi naturalmente c’è la necessità aiutarle per poter aumentare le loro conoscenze, le loro competenze nell’utilizzo degli strumento digitali, nell’accesso a dei siti internet, perché oggi ad esempio molti siti della pubblica amministrazione o molti sportelli sono accessibili quasi esclusivamente in maniera digitale per cui vi è la necessità appunto di colmare queste lacune.

Sono molti i cittadini che non sanno usare lo smartphone, non sanno come scaricare un app, non hanno un indirizzo e-mail, tutti elemento che oggi sono necessari, appunto, per approcciarsi a questo nuovo sistema che è molto incentrato sul digitale.

Il primo obiettivo che si propone il progetto Digitalmentis è quello di dare un’alfabetizzazione di base alle persone, ai cittadini, a tutti coloro che si trovano in difficoltà nell’utilizzo dei servizi digitali.

Il secondo obiettivo è quello di permettere ai cittadini consumatori, con particolare riferimento alle precitate categorie over 65 e persone fragili di utilizzare le nuove tecnologie in maniera consapevole e sicure e poi quello, appunto, di consentire a queste persone di accedere ai servizi digitali.

Perché molti non hanno proprio accesso, non hanno un computer, non hanno un indirizzo e-mail, non hanno lo spid e tutto questo ovviamente limita moltissimo la loro capacità di poter adeguarsi allo sviluppo della società.

Ricordiamo che tra gli obiettivi del PNRR e dell’Agenda 2030 ci sono degli obiettivi molto precisi che riguardano l’incremento delle capacità digitali della popolazione.

L’incontro di Salandra ha come obiettivo, quindi, di fare educazione e informazione, appunto, sull’utilizzo degli strumento digitale e anche come muoversi in questo ambito.

Infine, si ricorda che a Montalbano Ionico, Via Armando Miele n. 71, è attivo uno sportello dell’Adiconsum che gestisce un punto di facilitazione digitale dove i cittadini possono recarsi per avere assistenza per le problematiche innanzi dette, come aprire un indirizzo e-mail, registrarsi a un’area riservata, ad esempio di un nostro fornitore di energia elettrica e gas per poter scaricare le bollette, dare l’autolettura su internet, quindi tutte queste cose che sono estremamente utili nella vita quotidiana”.

Ecco il programma dell’evento.