Aree protette, importante obiettivo centrato dalla Provincia di Matera: finanziati 2 progetti! I dettagli

La Regione Basilicata ha valutato positivamente due progetti, presentati a giugno dalla Provincia di Matera, denominati “Interventi finalizzati alla fruibilità del patrimonio ambientale e paesaggistico e riqualificazione ecologica di habitat di interesse comunitario ai fini faunistici e paesaggistici” nelle riserve naturali orientate Bosco Pantano di Policoro e San Giuliano di Miglionico.

Ne ha dato notizia il Presidente facente funzioni dell’Ente di via Ridola, Emanuele Pilato, che non ha nascosto la sua soddisfazione, parlando di “riconoscimento del prestigioso ruolo che la Provincia ha di ente gestore di aree protette ed aree natura 2000.

In tale contesto, la regione ha finanziato questi due progetti nell’ambito del Bando Psr-Basilicata 2014-2022 – misura 4 – sottomisura 4.4: “investimenti non produttivi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali”.

Tipologia di intervento: investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità, nella misura di 49.509,62 euro per la riserva naturale orientata Bosco Pantano e di 49.997,14 per quella naturale orientata di San Giuliano”.

I progetti ambiscono a un turismo naturalistico di tipo eco-turistico, inteso come turismo responsabile che conserva gli ambienti naturali e sostiene il benessere delle popolazioni locali e che, ponendo un’enfasi primaria sulla conservazione degli ambienti naturali, della fauna selvatica e della promozione della biodiversità, mediante l’implementazione di progetti di interesse comunitario già presentati e finanziati nei vari anni sulle nostre riserve del materano, mirano ad ottimizzare la fruibilità per una più ampia ed estesa utenza territoriale, nazionale e internazionale.

Oggi, finalmente, possiamo parlare di un percorso virtuoso che intendiamo rendere concreto. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno dato il loro importante contributo alla stesura dei progetti, ad iniziare dall’Ufficio Ambiente”.

Il dirigente delle aree III-VI della Provincia di Matera, Enrico De Capua, ha da par suo sottolineato come “con i progetti promossi si andranno a valorizzare i territori del materano con le loro già note peculiarità di risorse naturalistiche, culturali, archeologiche e ambientali tipiche della fascia costiera, per ciò che concerne il progetto del Bosco Pantano di Policoro, e del territorio di Miglionico-Grottole per il progetto di San Giuliano.

Territori che verranno ulteriormente rafforzati dal potenziale turistico-naturalistico significativo della riserva naturale”.