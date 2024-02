A Pomarico cancellata per tutti la tassa sulle lampade votive del cimitero! Ecco i dettagli

Grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici su alcune strutture del cimitero, siamo riusciti a cancellare la tassa sulla lampade votive per tutti i cittadini di Pomarico.

Così annuncia il sindaco di Pomarico Francesco Mancini che spiega ai cittadini:

“Dopo varie verifiche, i dati di questi ultimi mesi, ci confermano che l’energia “pulita” prodotta dall’impianto è superiore al consumo che si registra nel nostro cimitero comunale, da qui la decisione di annullare la tassa sulle luci votive dal 2024 in poi.

È inoltre necessario specificare che per coloro che hanno già provveduto al pagamento della suddetta tassa, i nostri uffici procederanno al rimborso dell’intera somma versata.

Anche questa decisione rappresenta per la nostra amministrazione un modo concreto di vicinanza alla nostra comunità.

Poter annullare il pagamento di una tassa, in un momento storico come questo è per noi un motivo di grande soddisfazione.

Questa è la politica del fare.

Un ringraziamento particolare va all’assessore Angelo Cofone per aver intercettato il finanziamento che ci ha permesso di installare i pannelli fotovoltaici nel nostro cimitero”.

Ecco il pannello installato.