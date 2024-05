A Policoro “Spiagge Pulite? Pinzaci tu!”! Ecco l’iniziativa in programma per salvaguardare il nostro territorio

“Spiagge Pulite? Pinzaci tu!” è lo slogan scelto per l’edizione 2024, un vero e proprio richiamo alla responsabilità per invitare tutte e tutti a collaborare in prima linea per la rigenerazione dei luoghi marini e costieri.

Al lido di Policoro, lato destro, DOMENICA, 26 Maggio, alle ore 9:30, il circolo Legambiente per il 34^ anno sarà impegnato con l’amministrazione comunale e le associazioni locali: ACR, UNI3, Circolo Velico Lucano, Gruppo Scout nella pulizia dell’arenile.

Scrivono gli organizzatori:

“INSIEME PER UN MARE DI PACE, questo il messaggio che vogliamo lasciare in occasione di questa giornata storica, oltre, alla consueta raccomandazione di essere rispettosi del territorio non abbandonando rifiuti, perché sono un danno per la fauna marina e costiera.

Infatti, metteremo in evidenza il progetto TURTLENEST finalizzato alla salvaguardia delle tartarughe marine, dove tanti stabilimenti balneari della costa ionica e alcuni comuni hanno già firmato come impegno a mettere in campo azioni di tutela ambientale.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!”.