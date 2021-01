A Policoro si ritorna a scuola in sicurezza: test rapidi per tutti gli alunni e docenti! Ecco date e orari

Il Sindaco del Comune di Policoro (MT), Enrico Mascia, informa la cittadinanza su quando verranno effettuati i test rapidi ai ragazzi che rientreranno a scuola il 1 Febbraio 2021.

Scrive il Primo Cittadino:

“Lo screening mediante test antigenici rapidi per il personale docente e non docente e per gli alunni degli Istituti Superiori d’Istruzione sarà effettuato nelle giornate di Sabato 30 Gennaio 2021 e Domenica 31 Gennaio 2021, presso il Palaolimpia (zona lido), dalle ore 08:30 alle ore 14:30.

Si precisa che per gli studenti si seguirà la seguente suddivisione:

classi 1° e 2° – Sabato 30 Gennaio 2021 dalle ore 08:30 alle ore 14:30,

classi 3°, 4° e 5° – Domenica 31 Gennaio 2021 dalle ore 08:30 alle ore 14:30.

Saranno ammessi alle operazioni di screening anche gli studenti RESIDENTI nel comune di Policoro (MT) e frequentanti Istituti Superiori fuori sede, secondo la succitata suddivisione.

Appare opportuno specificare che, per agevolare le operazioni di screening, è necessario diluire l’affluenza degli interessati durante tutto l’arco della mattinata.

