A Policoro in questa zona nuovi alberghi e servizi per il turismo! I dettagli

Sarà pubblicato nei prossimi giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata il Piano Particolareggiato Esecutivo “Ambito Policoro”.

Spiega la Regione Basilicata:

“Lo strumento di pianificazione urbanistica e turistica punta sullo sviluppo della città di Policoro nel rispetto della conformità morfologica e della tutela ambientale dell’area.

Oltre a prevedere il mantenimento delle attività agricole delle aree della Riforma Fondiaria, la salvaguardia delle case coloniche degli anni ’50 e la possibilità di realizzare volumetrie agricole con destinazione anche agrituristica, il Piano si concentra sulla creazione di un centro di vita pulsante nella zona del Lido attraverso la nascita di alberghi e servizi per il turismo, con costruzioni che si svilupperanno in altezza, e non occupando volumetria in larghezza, per rispondere alla crescente domanda di posti letto non solo nella stagione estiva“.

Commenta la notizia il Sindaco di Policoro, Enrico Bianco:

“Devo ringraziare il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi per aver approvato questa mattina in tempi celeri il nostro Piano Particolareggiato Esecutivo.

Come Comune noi abbiamo fatto la nostra parte, riprendendo il progetto dell’architetto materano Luigi Acito, recependo le possibili proposte di modifica di parte della popolazione coinvolta e accettandone in gran parte le loro controdeduzioni.

Ora, grazie alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, possiamo finalmente immaginare e costruire un futuro nuovo per la nostra comunità”.

Così il primo cittadino policorese a qualche ora dalla decisione finale sulla questione che spettava alla Regione Basilicata e che dà il via ad un processo di rinnovamento e sviluppo che la cittadina del Metapontino attendeva da 32 anni.

Lo strumento di pianificazione urbanistica e turistica punterà alla crescita della città, nel rispetto della conformità morfologica e della tutela ambientale dell’area.

Oltre a prevedere il mantenimento delle attività agricole delle aree della Riforma Fondiaria, la salvaguardia delle case coloniche degli anni ’50 e la possibilità di realizzare volumetrie agricole con destinazione anche agrituristica, il Piano si dedicherà sulla creazione di un centro di vita pulsante nella zona del Lido attraverso la nascita di alberghi e servizi per il turismo, con costruzioni che si svilupperanno in altezza, e non occupando volumetria in larghezza, per rispondere alla crescente domanda di posti letto non solo nella stagione estiva.

Un risultato storico ottenuto dall’Amministrazione Comunale che di questa vicenda aveva fatto uno dei capisaldi del proprio programma elettorale e che oggi, dopo un lungo dibattito, è finalmente realtà.