A Pisticci oltre due chilometri di strade asfaltate! Ecco le foto

Sono terminati i lavori di rifacimento del manto stradale in contrada Casinello, piccolo centro abitato del Comune di Pisticci vicino alla strada statale 106 Jonica.

L’amministrazione comunale spiega:

“I lavori, arrivati dopo anni di incuria, hanno interessato oltre due chilometri di strade ed erano parte del programma elettorale dell’Amministrazione Albano di Lucania.

L’intervento è costato 140.000 euro ed è stato finanziato con i fondi PSR (Programmi di Sviluppo rurale)”.

Ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Rocco Negro:

“Il nostro obiettivo è reperire altre risorse per potenziare la rete stradale sul territorio, chiederemo alla Regione di poter usufruire del ribasso di circa 40mila euro per migliorare ulteriormente la viabilità e per intervenire anche sulle zone non toccate da questo intervento.

Questo miglioramento infrastrutturale è stato anche il frutto di una stretta collaborazione con l’Ufficio tecnico e con Coldiretti: ringrazio il dirigente Rocco Di Leo, l’architetto Nicola Coriglione e il geometra Nicola Viaggiani, e anche l’avvocato Leonardo Galeazzo di Coldiretti Pisticci”.

In contrada Casinello sarà attivata anche la fermata bus della linea interregionale InterSaj, che serve molti utenti pisticcesi e, insieme a una viabilità migliorata e più sicura, potrebbe innescare ricadute positive sul borgo.

Ecco le foto dei lavori effettuati.

