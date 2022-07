A Pisticci lavoratori forestali e del progetto SAAP, operai comunali: tutti al lavoro per rendere più decorosa ed accogliente la nostra città! Complimenti

Il Sindaco di Pisticci, la Giunta e l”Amministrazione Comunale tutta, scrivono:

“Ringraziamo vivamente le squadre dei lavoratori Forestali ordinari e quello del progetto regionale SAAAP, gli operai comunali e tutti coloro che stanno contribuendo alla pulizia del nostro ampio ed articolato territorio.

Un lavoro quotidiano molto impegnativo che vede coinvolte decine di persone e che continuerà anche nelle prossime settimane per rendere quanto più possibile decorosa ed accogliente la nostra Pisticci, non solo a beneficio dei residenti ma anche delle migliaia di ritornati, turisti e villeggianti che in questo periodo decidono di farci visita.

Naturalmente c’è la consapevolezza che si può sempre migliorare.

Ci impegniamo a farlo giorno dopo giorno, per rendere il nostro territorio all’altezza delle aspettative della comunità”.

Ecco alcune foto delle opere di pulizia.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)