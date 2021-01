A Pisticci e Marconia lavori e modifiche alla circolazione in queste zone! I dettagli

Hanno preso il via in questi giorni, i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione che riguardano i centri abitati di Pisticci (MT), Marconia (MT) e della zona mare.

Questi i dettagli forniti dal sindaco, Viviana Verri:

“Da oggi 18 gennaio, i lavori interesseranno la zona centrale di Pisticci e, a tal fine, è stata emanata ordinanza n. 39 del 15.01.2021, che disciplina il traffico veicolare e prevede:

– dalle ore 7:00 alle ore 14:00 del 18 GENNAIO 2021 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN CORSO METAPONTO;

– dalle ore 7.00 alle ore 17.00 del 19 GENNAIO 2021 DIVIETO DI SOSTA in VIA FARINI e VIA GIULIO CESARE.

I lavori consisteranno nella sostituzione di 80 lampade situate lungo le arterie principali dell’abitato di Pisticci con nuove lampade led ad alta efficienza energetica e con una luminosità idonea a garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti.

Nei prossimi giorni, i lavori proseguiranno in altre zone del territorio comunale”.

