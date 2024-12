A Pisticci arriva il Villaggio di Babbo Natale, con giochi e tanto divertimento! I dettagli

L’Assessorato alla Cultura e le Biblioteche Comunali di Pisticci, in collaborazione con Nuovi Orizzonti, invitano la cittadinanza:

“a partecipare al Premio Strenna, un progetto delle Biblioteche Comunali nato per stimolare la lettura attraverso un riconoscimento dedicato ai lettori più assidui.

Per i più piccoli, in via San Giovanni Bosco, ci sarà il Villaggio di Babbo Natale, con giochi e tanto divertimento!

Non mancate!

Sabato 14 dicembre.

Ore 17:00.

Piazza Elettra e via San Giovanni Bosco- Marconia“.

Di seguito le locandine con i dettagli.