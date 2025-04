A Nova Siri cultura e generazioni a confronto in una manifestazione di tre giorni. I dettagli

La 38esima edizione de “Il Fanciullo e il Folklore” che come ogni anno racchiude in sé lo scrigno della vera missione socio culturale della Federazione, si terrà a Nova Siri.

L’evento è a cura della Federazione Italiana Tradizioni Popolari in collaborazione con il Comune di Nova Siri, dello IOV e dell’IGF, queste due ultime, Istituzioni Mondiali del Folklore.

I promotori dell’iniziativa spiegano:

“Da sempre, tramite l’istituto sociale della famiglia, gli anziani trasferiscono ai giovani i differenti patrimoni culturali, elaborati al fine determinare le relative identità comunitarie; queste, tuttavia, con i processi di trasferimento, di diffusione e di contatto culturale subiscono, nelle diverse situazioni storiche, processi di rifunzionalizzazione e di adeguamento.

Tale complessa questione del trasferimento del patrimonio etnografico alle nuove generazioni viene affrontato con caparbietà e studio antropologico dalla F.I.T.P., proprio organizzando l’evento Il “fanciullo e il folklore. Il necessario incontro con le nuove generazioni”.

L’occasione concettualizza la funzione della F.I.T.P. che si propone di realizzare una manifestazione per trasmettere nel futuro, in termini dinamici e soprattutto critici, le culture popolari attuali che caratterizzano, in forme e in modi differenti, il patrimonio etnografico delle diverse regioni e comunità italiane.

Quest’anno, anno dedicato al Giubileo, anno significativo per onorare identità e tradizione nel contesto strettamente legato alla Fede, la storica manifestazione sarà ospitata nella splendida città di Nova Siri riconosciuta tra le località turistiche più famose in Italia e all’Estero, non solo per le sue spiagge, il suo stupendo centro storico ma soprattutto per quello che è il patrimonio culturale e ambientale tra cui spiccano il castello e i bellissimi palazzi, e la sua enorme e pregiata biodiversità.

L’Amministrazione comunale della Città, guidata dal Sindaco Antonello Mele, nel consentire alla manifestazione di essere promotrice di crescita culturale, promuovere il grande patrimonio storico, artistico e culturale e religioso che la città possiede, ha mostrato, unitamente agli altri Enti coinvolti tra cui l’Assessorato Regionale competente, la giusta sensibilità che da sempre garantisce qualità agli eventi al cospetto del mare più bello d’Italia.

Per permettere una divulgazione capillare e garantire l’opportuna conoscenza del programma che verrà svolto dal 1 al 3 Maggio 2025, è indetta opportuna conferenza stampa per il giorno 15 Aprile 2025 a partire dalle ore 18:00 presso la sala conferenze dell’Oratorio Parrocchiale di Nova Siri Marina”.

Alla presentazione saranno presenti:

il Sindaco di Nova Siri Antonello Mele,

l’Assessore Regionale Cosimo Latronico,

il presidente nazionale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari Gerardo Bonifati,

il presidente regionale Fitp Basilicata Mariella Pagano,

l’assessore al turismo del Comune di Nova Siri Pasquale Gizzi,

gli assessori Fitp Ciro Marino e Giuliano Ierardi.

Coordinatore della conferenza il giornalista documentarista Maurizio Varriano.

Gli organizzatori concludono:

“La conferenza stampa sarà allietata da coppie di figuranti in costume della tradizione provenienti da Viggiano e Lavello.

Saranno svelati gli ospiti, tra l’altro di fama internazionale, e gruppi partecipanti.

Non mancheranno sorprese e tanta allegria.

Il futuro è indice di tradizione, la tradizione contempla la parte migliore del futuro.

Uno spazio sarà dedicato al ricordo del maestro Roberto De Simone, recentemente scomparso”.

Ecco la locandina dell’evento.