A Montescaglioso torna la notte bianca a tempo di musica: ecco il programma dell’evento

Sabato 20 Luglio dalle ore 21 fino a notte inoltrata a Montescaglioso è in programma “La notte bianca”, una notte a tempo di musica per una serata da vivere all’aperto, festeggiare in compagnia di amici, ballare e, perchè no, cogliere l’occasione di fare acquisti nei negozi della città dell’ Abbazia tra storia arte, cultura, tradizione ed enogastronomia.

L’evento, curato dal vice sindaco Rocco Oliva con il patrocinio del comune e con la collaborazione delle consigliere Francesca Mazzoccoli e Antonietta Tralli, è un attrattore Estivo che porta nella nostra Città numerosi partecipanti dai paesi limitrofi.

La serata è studiata e dedicata al divertimento di grandi e piccini.

Filo conduttore della serata è la musica, per ballare, cantare e divertirsi ma anche un modo per ammirare con lunghe passeggiate la splendida location montese del centro storico tra vicoli , monumenti e panorami mozzafiato.

La Notte Bianca prevede la notte bianca dei bambini dalle ore 21,00 alle 23,00 P.zza Roma,C.so Repubblica.

Dalle 23.00 P.zza Mianulli white party con Roberto Disabato Konfucio voice,Rocco Delicio e Agostino

Car in the window dalle ore 20,00 via Garibaldi a cura di Old School Garage e KDT Silent party dalle 01.00 C.so. Repubblica..

Inoltre Abbazia San Michele Arcangelo aperta fino a mezzanotte, negozi in festa, mercatini, e artisti di strada

Un evento da non perdere per l’estate montese da sempre attrattore di divertimento e cultura che richiama tanta gente anche dalle citta’ limitrofe e dalla vicina Puglia.

Di seguito la locandina con i dettagli.