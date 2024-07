Matera, tutto pronto per la finalissima del 29° Torneo “Maria Ss. della Bruna” di calcio a cinque! In bocca al lupo

Tutto pronto per la finalissima del 29° Torneo “Maria Ss. della Bruna” di calcio a cinque organizzato dal Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano.

La competizione sportiva, agonistica e spettacolare offerto dalle squadre in campo decreterà la migliore mercoledì sera, 17 luglio 2024 dalle ore 21, come sempre nella struttura sportiva della Parrocchia di San Giacomo.

A contendersi il 29° Trofeo saranno l’Agenzia La Lucana/Central Frutta e la Gica Ice.

Entrambe, arrivate a questo punto con un percorso simile e fatto di tanti successi.

Percorso quasi netto per la Gica Ice, che ha ottenuto ben 13 punti (sui 15 disponibili) nella fase a girone unico, fermata solamente sul pareggio dai campioni in carica della Tecnovetro in un match spettacolare, forse il più bello e intenso della prima fase (tra l’altro l’unico pareggio registrato nell’intero torneo).

Poi ai quarti, superata la MDA Mangiamoci Sud. Dall’altra parte l’Agenzia La Lucana/Central Frutta che ha invece raccolto 12 punti in un girone; fermata solamente all’esordio del torneo dalla solita Tecnovetro.

Infine, l’importante vittoria per 5-1 contro la Tecnovetro ai quarti, in una sfida per un tempo sullo 0-0, e che si è sbloccata solamente nella seconda frazione.

Entrambe, comunque, si sono qualificate direttamente alla fase a scontro diretto, senza dover passare dai play-in, che invece hanno premiato le rispettive rivali delle semifinali.

Nella prima semifinale, che ha visto protagonista l’Agenzia La Lucana gli sfidanti della Studio PM/Vito con Noi è stata battaglia sino all’ultimo istante. Ai gol di Carella e Laurenzana, infatti, avevano risposto prima A. Bruno e successivamente, ad una manciata di minuti dal termine, un’autorete provocata da un ottimo contropiede dei giovanissimi rosablu, che hanno dedicato la loro squadra al ricordo del compianto loro mister Vito Chimenti.

A questo punto, la scelta fatta dall’esperienza e dalla capacità di giocare a certi livelli promossa dall’Agenzia La Lucana, quella di schierare Boschiggia come uomo aggiuntivo in fase d’attacco. Proprio le qualità del portiere goleador, hanno premiato sulla sirena la sua squadra, che con il risultato di 3-2 si è aggiudicata la possibilità di disputare la finalissima di mercoledì.

Nella seconda semifinale l’avversaria della Gica Ice è stata una coraggiosa Boutique Kitch/Lo Stragelato, qualificatasi grazie ad una migliore differenza reti ai play-in, dopo una fase a Girone Unico complicata, i verdi di Simone Bitetti hanno disputato una fase ad eliminazione diretta quasi perfetta, sino alla semifinale, che per un tempo è stata in bilico e giocata colpo su colpo.

Infatti, è proprio la Boutique Kitch a passare per prima nella semifinale, portandosi sul doppio vantaggio.

Poi però, la GIca Ice ha iniziato a macinare gioco e reti, mentre dall’altra parte nella ripresa è affiorata tanta stanchezza, con due giocatori in campo acciaccati e l’assenza di Lovecchio a pesare sull’economia della gara.

A poco sono servite la doppietta di Bitetti e le reti di Tragni e Tamborra; mentre dall’altra parte hanno partecipato in tanti al festival del gol, oltre alle doppiette di Silon e Giorgini, infatti, marcatori dell’incontro sono stati anche De Risi, Di Pietro, Scharnovski, Dimita, Marcelinho e soprattutto Giannace, autore di una rete spettacolare premiata anche con il Cartellino Bianco per l’ottimo gesto tecnico dal direttore di gara Cosimo Ambrosecchia.

Si torna in campo per l’ultimo atto mercoledì 17 luglio alle ore 21.

Tanti gli ospiti attesi dal Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano per la sfida che decreterà la vincitrice della 29° Edizione del Torneo “Maria Santissima della Bruna” di calcio a 5, in una cornice di pubblico che sarà, come al solito degna di un grande palcoscenico.