A Montescaglioso torna, con la sua seconda edizione, Famo: Festival Audiovisivo. Il programma

Dal 30 Agosto al 1 Settembre 2024, a Montescaglioso in provincia di Matera, torna, con la sua seconda edizione, Famo: Festival Audiovisivo Montescaglioso.

Progetto interdisciplinare volto a esplorare le potenzialità dei linguaggi espressivi dell’audiovisivo e dei nuovi media.

L’intenzione: aprire un dialogo tra artisti, creativi, comunità locale e pubblico, generando nuove opportunità di crescita culturale, animazione comunitaria e coesione sociale.

Multimedialità, tecnologie, interattività e musica si incontrano sotto forma di installazioni, performance, eventi musicali, talk e workshop, per dar vita ad uno spazio di confronto e sperimentazione.

Una residenza per artisti con sede in Basilicata, che apra una finestra sullo stato dell’arte di un settore di respiro internazionale, in continua evoluzione.

Il festival si propone come una piattaforma per artisti e creativi, offrendo l’opportunità di esplorare e sperimentare le potenzialità infinite dell’audiovisivo, condividendo conoscenze, idee e progetti e aprendo spazi di dialogo e collaborazione tra loro e con il territorio di Montescaglioso.

Famo rappresenta un’occasione di arricchimento culturale e di sviluppo professionale per tutti coloro che vorranno partecipare, contribuendo alla diffusione della cultura dell’audiovisivo e alla promozione della creatività e dell’innovazione.

Il tema dell’edizione 2024 di Famo è “Tracce”: impronte che il tempo trasforma in memoria e identità.

Attraverso passeggiate condivise, incontri con le associazioni culturali e momenti di scambio con i residenti, si creano nuove connessioni, destinate a lasciare segni. Le tre giornate di festival sono suddivise in attività diurne ed eventi musicali serali.

Nel dettaglio: Venerdì 30 Agosto alle ore 10 è previsto un tour Urbano per Montescaglioso accompagnati da Franco Caputo e Cristina Contuzzi i quali parleranno della storia del palazzo Contuzzi-Mostacci, cuore pulsante e sede del festival, eretto nel 1612 nel centro storico di Montescaglioso.

Presenteranno inoltre l’illustre Montese Francesco Paolo Contuzzi (1855-1925) docente di Diritto internazionale nell’Università Federico II di Napoli.

Il prof. Contuzzi ha dedicato la sua vita non solo al Diritto Diplomatico e Marittimo fornendo un contributo intellettuale che, per lungimiranza di principi, risulta di grande attualità ancora oggi.

Il prof. Conutzzi può considerarsi a pieno titolo patrimonio culturale intangibile della città di Montescaglioso per l’importante contributo che i suoi studi hanno dato alla nostra nazione.

Alle ore 19, invece, in via San Giovanni Lovento si terrà un dj e live set, in collaborazione con il ResLab che fornirà food e drink, con gli artisti Laura Migliano, In the middle e Kadirali.

Sabato 31 Agosto partenza alle ore 5 del mattino dal palazzo Contuzzi-Mostacci per una passeggiata rurale all’alba accompagnati da Francesco D’Aquino.

Partiremo da Montescaglioso per raggiungere un’antica arteria rurale che in tempi remoti portava al mare, lungo il corso del Fiumicello.

Sul percorso scoveremo le tracce di antichi abitati, fornaci, muri di arenaria, risorgive e lembi di bosco sopravvissuti. Ad attenderci ci sarà un gigante venuto da lontano.

Alle ore 20 si terranno, nella terrazza del palazzo, i concerti di Giovanni Iacovella e Fayda.exe preceduti dall’installazione A/V di Avie studio.

Domenica 1 Settembre alle ore 13 si terrà in palazzo un pranzo sociale con le associazioni culturali locali.

Alle 19:00 in via san Giovanni Lovento il concerto al tramonto del pianista Thomas Umbaca, seguito alle ore 21 da Eris’s Twin.

ABOUT

Il collettivo famo è un gruppo di professionisti che si occupa di audiovisivo, comunicazione, digital art, progettazione culturale e rigenerazione urbana portando avanti progetti di formazione e ricerca in ambito new media e di sviluppo di comunità a base socio-culturale con Politecnico di Milano, Civica Scuola di Cinema, Accademia di Brera, NABA, Università Iuav di Venezia, Comune di Milano.

GLI ARTISTI

– LAURA MIGLIANO

Creative Director, 3D Artist, Sound Designer.

Compone percorsi sonori di musica elettronica, techno e noise e il suo lavoro abbraccia la new media art e la visual art.

– IN THE MIDDLE

in the middle sono le moltitudini di Federica Mazzoccoli e Francesco Ditaranto. Moltitudini in divenire. In the middle è ricerca educativa. In the middle è azione educativa. In the middle è un progetto indipendente.

– KANDIRALI

Sergio Dileo aka Dj Kandıralı è polistrumentista (sax, clarinetto, basso, chitarra, percussioni) compositore e arrangiatore, con la passione per i viaggi e per le musiche di tradizione (Africa, Cuba, Brasile, Balcani, Grecia, Turchia e Medio Oriente in particolare). Un DJ live-set infuocato intriso di suoni e sapori orientali, nordafricani e balcanici.

– AVIE STUDIO

AVIE nasce da un’idea dei fratelli Disimino, Davide artista visuale e filmmaker e Luca musicista e compositore. In occasione del festival Famo presentano MUREX, video installazione ‘spin off’ di un film documentario in corso d’opera rivolto al Parco della Murgia Materana, all’ordine naturale e animale e al funzionamento della vita umana e il suo rapporto con il territorio murgico.

– GIOVANNI IACOVELLA

Giovanni Iacovella concentra la sua ricerca sull’esplorazione timbrica e l’interazione tra suono acustico e digitale. Batteria, oggetti e live electronics per un insieme di tessiture sonore che abbracciano intricate poliritmie, noise iper-cinetico e texture astratte.

– FAYDA.EXE

Fayda.exe è un collettivo multidisciplinare di ricerca e diffusione. Fulcro del progetto è la sperimentazione e lo sviluppo di una prospettiva trasversale tra i linguaggi di espressione e progettazione che si materializza in performance, ibridi audiovisivi, archivi sonori. I700n e Atra Bilis, in rappresentanza della crew, vi immergeranno in una selezione di basse frequenze e decostruzioni sonore.

– THOMAS UMBACA

Il motore cui muove il flusso creativo musicale di Thomas Umbaca è il pianoforte. Attorno a un microfono e una loop station, voce e percussioni, convergono in un linguaggio fortemente espressivo. Nelle sue composizioni istinto ritmico e ispirazione melodica si alternano, si compensano e si separano senza soluzione di continuità.

– ERIS’S TWIN

Eris’ twin è un progetto di musica live che unisce sonorità elettroniche e trip hop con elementi di black music.

L’edizione 24 del festival è realizzata dal collettivo Famo con il patrocinio del Comune di Montescaglioso.

Vi collaborano: Allmeetings per la segreteria organizzativa e Chullu Agency per la direzione artistica musicale.